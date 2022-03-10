В России прекратят производство и продажу пива Carlsberg

Carlsberg Group владеет заводами «Балтика» в России с 2000 г., а с 2008 г. является их мажоритарным владельцем. В компании работают 8400 российских сотрудников – более 20% от их общего количества, отметили в компании. В сообщении говорится, что Carlsberg Group рассматривает все стратегические варианты для своего бизнеса в России. Вся прибыль, полученная в стране, будет передана благотворительным организациям, подчеркнули в компании.