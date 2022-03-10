В России прекратят производство и продажу пива Carlsberg
Компания Carlsberg Group решила прекратить производство и продажу в России пива Carlsberg. Пивоваренные заводы «Балтика», долей в которых владеет компания, продолжат работать, говорится в сообщении Carlsberg Group.
«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы "Балтика" будут управляться как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей», — сообщила компания.
Carlsberg Group владеет заводами «Балтика» в России с 2000 г., а с 2008 г. является их мажоритарным владельцем. В компании работают 8400 российских сотрудников – более 20% от их общего количества, отметили в компании. В сообщении говорится, что Carlsberg Group рассматривает все стратегические варианты для своего бизнеса в России. Вся прибыль, полученная в стране, будет передана благотворительным организациям, подчеркнули в компании.
На прошлой неделе Carlsberg Group заявила, что не будет инвестировать в Россию и экспортировать в страну свою продукцию. Также компания прекратила рекламу Carlsberg Group и пивоваренных заводов «Балтика».
Накануне международная пивоваренная компания Heineken объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения.
4 марта датский пивоваренный концерн Carlsberg принял решение остановить новые инвестиции в России и приостановить поставки продукции в адрес своей российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». О прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.
Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 250 зарубежных компаний.