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В России прекратят производство и продажу пива Carlsberg

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Компания Carlsberg Group решила прекратить производство и продажу в России пива Carlsberg. Пивоваренные заводы «Балтика», долей в которых владеет компания, продолжат работать, говорится в сообщении Carlsberg Group.

«Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы "Балтика" будут управляться как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей», — сообщила компания.

Carlsberg Group владеет заводами «Балтика» в России с 2000 г., а с 2008 г. является их мажоритарным владельцем. В компании работают 8400 российских сотрудников – более 20% от их общего количества, отметили в компании. В сообщении говорится, что Carlsberg Group рассматривает все стратегические варианты для своего бизнеса в России. Вся прибыль, полученная в стране, будет передана благотворительным организациям, подчеркнули в компании.

На прошлой неделе Carlsberg Group заявила, что не будет инвестировать в Россию и экспортировать в страну свою продукцию. Также компания прекратила рекламу Carlsberg Group и пивоваренных заводов «Балтика».

Накануне международная пивоваренная компания Heineken объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken в России, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения.

4 марта датский пивоваренный концерн Carlsberg принял решение остановить новые инвестиции в России и приостановить поставки продукции в адрес своей российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». О прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, работу в России приостановили или прекратили более 250 зарубежных компаний.

Ранее по теме: Heineken приостановит производство пива под своим брендом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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