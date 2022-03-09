Heineken приостановит производство пива под своим брендом в России
Международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России, а также отказывается от получения прибыли от своего российского подразделения, говорится в сообщении компании.
«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров», — подчеркнуто в сообщении пресс-службы. Помимо этого компания отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения, что означает отказ от денежных средств, роялти и дивидендов.
«Компания выражает надежду на то, что путь мирного урегулирования будет найден в ближайшее время», — добавлено в сообщении. В компании отметили, что продолжат следить за развитием ситуации и не откажутся от поддержки работников своего российского подразделения. Heineken ранее объявила о приостановке экспорта пива в Россию и инвестиционных проектов.
Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. Согласно данным на сайте компании, сейчас ей принадлежит семь пивоварен на территории России, помимо Санкт-Петербурга они расположены в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и Стерлитамаке. В российском подразделении компании работают около 1900 человек. В портфеле компании более 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Жигулевское», «Окское», «Степан Разин» и др.
4 марта датский пивоваренный концерн Carlsberg принял решение остановить новые инвестиции в России и приостановить поставки продукции в адрес своей российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». 2 марта о прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.