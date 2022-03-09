Heineken приостановит производство пива под своим брендом в России

Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 г., когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. Согласно данным на сайте компании, сейчас ей принадлежит семь пивоварен на территории России, помимо Санкт-Петербурга они расположены в Екатеринбурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске и Стерлитамаке. В российском подразделении компании работают около 1900 человек. В портфеле компании более 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel, Krušovice, Affligem, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Жигулевское», «Окское», «Степан Разин» и др.