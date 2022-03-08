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Бизнес

Владелец KFC и Pizza Hut заявил о приостановке инвестиций в Россию

Ведомости

Компания Yum! Brands, владеющая в России брендами KFC и Pizza Hut, приостанавливает инвестиции и развитие в стране, говорится в заявлении на сайте компании. Yum! Brands намерена перенаправить прибыль на гуманитарную деятельность.

«Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем рассматривать дополнительные варианты», — сообщили в компании.

По данным Yum! Brands, 98% всех ресторанов компании принадлежат франчайзи. В России работают около 1000 ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut, большинством из них также управляют независимые владельцы.

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Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.

В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания Heineken. Гастрономический гид Michelin также объявил о приостановке деятельности в России. Аналогичное решение приняли финские компании Paulig и Valio. Прекратили работу производители спортивных товаров Nike и Puma, магазины одежды испанских Inditex и Mango.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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