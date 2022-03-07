Uniqlo пообещал продолжить работу в России
Cеть магазинов одежды Uniqlo из Японии продолжит работу в России, передает Bloomrerg со ссылкой на заявление генерального директора компании Тадаси Янаи.
«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — заявил генеральный директор Тадаши Янаи. Все 50 магазинов Uniqlo останутся работать в России, отмечает агентство.
Уточняется, что материнская компания Uniqlo Fast Retailing Co. продолжит сотрудничать с Россией несмотря на «международное давление с целью изолировать страну», которое происходит в связи проведением военной операции на Украине. При этом Янаи призывает страны выступить против военных действий.
Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.
В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания Heineken. Также прекратили работу производители спортивных товаров Nike, Аdidas и Puma, закрылись магазины одежды испанских Inditex и Mango.
Сотрудничество с Россией также прекратили Netflix, образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking, а Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay.