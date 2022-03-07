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Бизнес

Uniqlo пообещал продолжить работу в России

Ведомости

Cеть магазинов одежды Uniqlo из Японии продолжит работу в России, передает Bloomrerg со ссылкой на заявление генерального директора компании Тадаси Янаи.

«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — заявил генеральный директор Тадаши Янаи. Все 50 магазинов Uniqlo останутся работать в России, отмечает агентство.

Уточняется, что материнская компания Uniqlo Fast Retailing Co. продолжит сотрудничать с Россией несмотря на «международное давление с целью изолировать страну», которое происходит в связи проведением военной операции на Украине. При этом Янаи призывает страны выступить против военных действий. 

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Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.

В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания  Heineken. Также прекратили работу производители спортивных товаров Nike, Аdidas и Puma, закрылись магазины одежды испанских Inditex и Mango.

Сотрудничество с Россией также прекратили Netflix, образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking, а Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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