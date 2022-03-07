Финские Valio и Paulig заявили об прекращении работы в России
Производитель молочной продукции Valio и кофейная компания Paulig больше не будут работать в России, решение принято из-за специальной военной операции на Украине. Об уходе с российского рынка финские производители сообщили в понедельник на своих сайтах.
«У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в РФ, и поэтому мы прекращаем деятельность в России», — сказала исполнительный директор Valio Анникка Хурме (цитата по ТАСС). Единственным собственным производственным проектом Valio в России является завод в Одинцовском районе Московской области.
Производитель кофе Paulig, у которого работает завод в Тверской области, сделал аналогичное заявление. «Paulig уходит из России», — сообщили в компании. Оба предприятия отметили, что уход с российского рынка начнется незамедлительно.
Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.
В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания Heineken. Также прекратили работу производители спортивных товаров Nike, Аdidas и Puma, закрылись магазины одежды испанских Inditex и Mango.
Правительство объявило дополнительные меры поддержки экономики, включая новые налоговые льготы, гранты сельскохозяйственным производителям и новый этап амнистии капиталов.