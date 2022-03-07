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Бизнес

Финские Valio и Paulig заявили об прекращении работы в России

Ведомости

Производитель молочной продукции Valio и кофейная компания Paulig больше не будут работать в России, решение принято из-за специальной военной операции на Украине. Об уходе с российского рынка финские производители сообщили в понедельник на своих сайтах.

«У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в РФ, и поэтому мы прекращаем деятельность в России», — сказала исполнительный директор Valio Анникка Хурме (цитата по ТАСС). Единственным собственным производственным проектом Valio в России является завод в Одинцовском районе Московской области. 

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Производитель кофе Paulig, у которого работает завод в Тверской области, сделал аналогичное заявление. «Paulig уходит из России», — сообщили в компании. Оба предприятия отметили, что уход с российского рынка начнется незамедлительно.

Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.

В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания  Heineken. Также прекратили работу производители спортивных товаров Nike, Аdidas и Puma, закрылись магазины одежды испанских Inditex и Mango.

Правительство объявило дополнительные меры поддержки экономики, включая новые налоговые льготы, гранты сельскохозяйственным производителям и новый этап амнистии капиталов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных