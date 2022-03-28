Carlsberg решила полностью уйти из России

10 марта Carlsberg Group объявила о прекращении производства и продажи в России пива Carlsberg. Компания также прекратила инвестиции и экспорт в Россию и отказалась от рекламы на рынке страны. Carlsberg Group владеет заводами «Балтика» в России с 2000 г., а с 2008 г. является их мажоритарным владельцем. В компании работают 8400 российских сотрудников – более 20% от их общего количества.