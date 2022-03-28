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Бизнес

Carlsberg решила полностью уйти из России

Ведомости

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group приняла решение полностью уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба компании. 

«Мы приняли трудное и немедленное решение о продаже нашего бизнеса в России, что, по нашему мнению, является правильным в нынешних условиях. По завершении процесса у нас не будет присутствия в России», — говорится в сообщении.

Компания также приносит извинения своим 8400 сотрудникам в России. До завершения сделки Carlsberg будет работать с ограничениями и продолжит поддерживать сотрудников и их семьи. Помимо этого в компании приняли решение не учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы. 

«Наши мысли с народом Украины, и мы призываем к скорейшему восстановлению мира. Любая прибыль, полученная во время гуманитарного кризиса, будет передана организациям по оказанию чрезвычайной помощи», — подчеркнуто в сообщении. 

10 марта Carlsberg Group объявила о прекращении производства и продажи в России пива Carlsberg. Компания также прекратила инвестиции и экспорт в Россию и отказалась от рекламы на рынке страны. Carlsberg Group владеет заводами «Балтика» в России с 2000 г., а с 2008 г. является их мажоритарным владельцем. В компании работают 8400 российских сотрудников – более 20% от их общего количества. 

Ранее сегодня об уходе из России объявил пивоваренный концерн Heineken. Руководство намерено передать бизнес в стране новому владельцу. При этом компания гарантировала выплату зарплат своим 1800 сотрудникам до конца 2022 г. 

Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине работу в России приостановили или прекратили более 450 зарубежных компаний в разных сферах.

Ранее по теме: Пивоваренная компания Heineken объявила об уходе из России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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