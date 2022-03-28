Carlsberg решила полностью уйти из России
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group приняла решение полностью уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба компании.
«Мы приняли трудное и немедленное решение о продаже нашего бизнеса в России, что, по нашему мнению, является правильным в нынешних условиях. По завершении процесса у нас не будет присутствия в России», — говорится в сообщении.
Компания также приносит извинения своим 8400 сотрудникам в России. До завершения сделки Carlsberg будет работать с ограничениями и продолжит поддерживать сотрудников и их семьи. Помимо этого в компании приняли решение не учитывать показатели российского бизнеса в выручке и прибыли группы.
«Наши мысли с народом Украины, и мы призываем к скорейшему восстановлению мира. Любая прибыль, полученная во время гуманитарного кризиса, будет передана организациям по оказанию чрезвычайной помощи», — подчеркнуто в сообщении.
10 марта Carlsberg Group объявила о прекращении производства и продажи в России пива Carlsberg. Компания также прекратила инвестиции и экспорт в Россию и отказалась от рекламы на рынке страны. Carlsberg Group владеет заводами «Балтика» в России с 2000 г., а с 2008 г. является их мажоритарным владельцем. В компании работают 8400 российских сотрудников – более 20% от их общего количества.
Ранее сегодня об уходе из России объявил пивоваренный концерн Heineken. Руководство намерено передать бизнес в стране новому владельцу. При этом компания гарантировала выплату зарплат своим 1800 сотрудникам до конца 2022 г.
Ученые Йельского университета подсчитали, что с начала специальной военной операции на Украине работу в России приостановили или прекратили более 450 зарубежных компаний в разных сферах.