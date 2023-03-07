Carlsberg объявил о планах продать бизнес в России до конца весны

Кеес т’Харт занимал должность гендиректора Carlsberg в течение восьми лет. Сегодня он уведомил Наблюдательный совет о своем решении. Он покинет пост не позднее конца третьего квартала 2023 г. Пока что решение о том, кто займет его должность, принято не было. Ожидается, что преемника на пост гендиректора компании объявят в ближайшее время.