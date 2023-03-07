Carlsberg объявил о планах продать бизнес в России до конца весны
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group объявила о планах продать российские активы до конца весны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Оставаясь в должности еще полгода, мы с командой сможем продолжить реализацию наших сложных планов на 2023 г. и завершить продажу российского бизнеса до лета», – сказано в сообщении, посвященном уходу в отставку гендиректора компании Кеес т’Харта.
Кеес т’Харт занимал должность гендиректора Carlsberg в течение восьми лет. Сегодня он уведомил Наблюдательный совет о своем решении. Он покинет пост не позднее конца третьего квартала 2023 г. Пока что решение о том, кто займет его должность, принято не было. Ожидается, что преемника на пост гендиректора компании объявят в ближайшее время.
В марте 2022 г. Carlsberg Group объявила о приостановке в России продаж пива Carlsberg, а также о прекращении инвестиций, экспорта и рекламы на рынке страны. 28 марта пивоваренная компания заявила об уходе с российского рынка. В начале апреля датская Berlingske сообщала, что Carlsberg Group ведет переговоры о продаже бизнеса с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC.