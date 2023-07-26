Леспром начал урезать свои инвестпрограммы

Леспром начал урезать свои инвестпрограммыДля решения проблем отрасли придется искать новые рынки сбыта, считают аналитики
Компании российского лесопромышленного комплекса (ЛПК) вынуждены будут сокращать инвестпрограммы из-за ситуации на рынке. Это следует из опроса, проведенного консалтинговым агентством Strategy Partners (есть у «Ведомостей»). В опросе приняли участие 52 компании из всех федеральных округов России и подотраслей ЛПК, на которые приходится более 20% выручки всей отрасли.
53% компаний-респондентов заявили, что их инвестпрограмма в кратко- и среднесрочной перспективе «существенно пострадает». 16% решили приостановить реализацию инвестпрограмм, еще 37% планируют сократить инвестиции более чем на 30%. По мнению авторов исследования, остановка инвестпрограммы логична на фоне ухудшения доступа к ключевым экспортным рынкам.
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