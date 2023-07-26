Леспром начал урезать свои инвестпрограммы

Компании российского лесопромышленного комплекса (ЛПК) вынуждены будут сокращать инвестпрограммы из-за ситуации на рынке. Это следует из опроса, проведенного консалтинговым агентством Strategy Partners (есть у «Ведомостей»). В опросе приняли участие 52 компании из всех федеральных округов России и подотраслей ЛПК, на которые приходится более 20% выручки всей отрасли.