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Леспром начал урезать свои инвестпрограммы

Для решения проблем отрасли придется искать новые рынки сбыта, считают аналитики
Дарья Савенкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Компании российского лесопромышленного комплекса (ЛПК) вынуждены будут сокращать инвестпрограммы из-за ситуации на рынке. Это следует из опроса, проведенного консалтинговым агентством Strategy Partners (есть у «Ведомостей»). В опросе приняли участие 52 компании из всех федеральных округов России и подотраслей ЛПК, на которые приходится более 20% выручки всей отрасли.

53% компаний-респондентов заявили, что их инвестпрограмма в кратко- и среднесрочной перспективе «существенно пострадает». 16% решили приостановить реализацию инвестпрограмм, еще 37% планируют сократить инвестиции более чем на 30%. По мнению авторов исследования, остановка инвестпрограммы логична на фоне ухудшения доступа к ключевым экспортным рынкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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