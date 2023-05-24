Segezha Group потеряла более 40% выручки

Скорректированная OIBIDA (операционная прибыль до вычета амортизации) Segezha Group в I квартале 2023 г. снизилась на 91% в годовом выражении до 1,1 млрд руб. Помимо уже названной «структурной трансформации рынков сбыта» и валютных курсов, негативно повлиявших на финпоказатели, в компании указывают на падение цен на продукцию и «существенный рост издержек», в особенности на логистику. Капитальные инвестиции Segezha Group за первые три месяца этого года сократились на 57% к тому же периоду 2022 г. до 1,7 млрд руб. Из них 0,6 млрд руб. направлены в новые проекты расширения мощностей, преимущественно на модернизацию Сокольского ЦБК, еще 0,5 млрд руб. – на поддержание действующих активов и столько же – на реализацию опциона по выкупу долей банков в проекте «Сегежа Запад».