Segezha Group потеряла более 40% выручки

Segezha Group потеряла более 40% выручкиПричиной стало эмбарго ЕС на поставки продукции и укрепление рубля
Лесопромышленный холдинг Segezha Group в I квартале 2023 г. сократил выручку на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18,7 млрд руб. Об этом компания сообщила 24 мая в отчетности по МСФО. Скорректированный чистый убыток сократился на 52% до 3,76 млрд руб.
В релизе к отчетности поясняется, что выручка снизилась из-за «структурной трансформации рынков сбыта», снижения цен на продукцию и укрепления курса рубля на 15% к доллару США и на 22% – к юаню. В разрезе сегментов бизнеса сильнее всего выручка просела от реализации фанеры и плит (-62%), в направлениях бизнеса «Лесные ресурсы и деревообработка» (-51%) и «Домостроение» (-50%). Выручка сегмента «Бумага и упаковка» в I квартале 2023 г. снизилась на 11%.
Российская лесозаготовительная отрасль в 2022 г. пострадала от усиления антироссийских санкций из-за СВО на Украине. С 10 июля прошлого года вступил в силу запрет Евросоюза (ЕС) на поставки древесины, фанеры, плит и пеллет из РФ. В октябре ЕС ввел запрет на импорт российской целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона. Власти Японии в апреле 2022 г. также запретили ввоз в страну бревен, щепы и досок из России.
Скорректированная OIBIDA (операционная прибыль до вычета амортизации) Segezha Group в I квартале 2023 г. снизилась на 91% в годовом выражении до 1,1 млрд руб. Помимо уже названной «структурной трансформации рынков сбыта» и валютных курсов, негативно повлиявших на финпоказатели, в компании указывают на падение цен на продукцию и «существенный рост издержек», в особенности на логистику. Капитальные инвестиции Segezha Group за первые три месяца этого года сократились на 57% к тому же периоду 2022 г. до 1,7 млрд руб. Из них 0,6 млрд руб. направлены в новые проекты расширения мощностей, преимущественно на модернизацию Сокольского ЦБК, еще 0,5 млрд руб. – на поддержание действующих активов и столько же – на реализацию опциона по выкупу долей банков в проекте «Сегежа Запад».
Продажа за 1 евро
Европейские активы компании были проданы за условный $1, сообщил президент Segezha Group Михаил Шамолин журналистам во время конф-колла. «Сделка была совершена примерно за $1 или 1 евро, но с долгом, который на Segezha Packaging остался перед Сегежским ЦБК в районе 100 млн евро. Поэтому можно сказать, что бизнес был продан за сумму порядка 100 млн евро, что соответствует его оценке по состоянию до СВО», – отметил он.
Шамолин отметил, что продажа активов в Европе была «практически единственным вариантом сохранения работы этого бизнеса». Он напомнил, что после введения санкций поставки бумаги из России в Европу «стали невозможны». Segezha Packaging пыталась закупать бумагу на местном рынке, но ей отказали, а также практически остановилась контрактация на сбыт готовой продукции. По оценкам Шамолина, сохранение европейских активов обошлось бы группе «в 2 млрд руб. убытков по OIBDA» (за какой период, он не уточнил). При этом весь объем бумаги, который раньше поставлялся Segezha Pakaging, группе удалось переориентировать на другие рынки, в том числе в Китай.
О продаже европейских активов Segezha Group Шамолин сообщал в конце марта 2023 г. Тогда он говорил, что активы проданы «по рыночной цене», не раскрывая сумму. Segezha Packaging объединяла семь заводов в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии общей мощностью 769 млн бумажных мешков в год. Также в декабре прошлого года Шамолин заявлял, что Segezha рассматривает создание нового завода по производству бумажной упаковки за рубежом. В марте этого года вице-президент по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике холдинга Николай Иванов сообщал, что группа считает «наиболее реалистичным вариантом» строительство такого завода в Египте («Ведомости» писали об этом 3 марта).
Прогноз – негативный
Аналитик инвестбанка «Синара» Ирина Фомкина прогнозирует, что по итогам 2023 г. выручка Segezha Group снизится на 19% по сравнению с 2022 г. (в прошлом году она составила 106,8 млрд руб.), а уровень рентабельности по OIBDA составит 14%. С оценкой падения выручки соглашается гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. При этом со второй половины 2023 г. руководитель отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Борис Синицын ожидает постепенного восстановления финансовых показателей компании при условии роста цен на пиломатериалы «на фоне восстановления строительного сектора Китая».
Значительное влияние на результаты компании в 2023 г., по словам Фомкиной, окажут эффективность переговоров с потенциальными иностранными покупателями продукции Segezha Group, уровень активности в строительстве в России и Китае, а также решение проблем с отгрузкой по железной дороге.
Необходимости в трансформации бизнеса компании в сторону «кардинально иных продуктов нет», считает Фомкина. Богатырев добавляет, что компания «хорошо структурирована и представлена на активно растущих рынках, таких как упаковка и бумажные мешки».
Компания сможет адаптироваться к новым реалиям и заключить контракты с покупателями из КНР, считает Фомкина. Сейчас среди российских лесопромышленных компаний идет борьба за китайский рынок, соглашается Богатырев. Он добавляет, что спрос на пиломатериалы в Китае растет, поэтому победитель в этой борьбе «сможет значительно нарастить выручку».