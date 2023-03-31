Segezha продала активы в Европе

Segezha продала активы в ЕвропеКомпания не могла поддерживать их операционную деятельность из-за санкций
Лесопромышленный холдинг Segezha закрыл сделку по продаже активов по производству бумажной упаковки в Европе Segezha Packaging. Об этом сообщил журналистам 31 марта 2023 г. президент компании Михаил Шамолин. «Транзакция проведена. Они (активы. – «Ведомости») проданы», – сказал топ-менеджер, уточнив, что предприятия были реализованы «по рыночной цене». Цену сделки и нового владельца предприятий Шамолин не назвал.
Президент Segezha пояснил, что активы были проданы из-за того, что на фоне антироссийских санкций компания не могла поддерживать их операционную деятельность. «Мы не могли снабжать [предприятия] бумагой из-за санкционных ограничений. С другой стороны, эти предприятия не могли покупать бумагу на европейском рынке, потому что производители отказались им ее поставлять, и клиенты отказывались покупать продукцию, из-за того что владелец активов – российская компания», – пояснил он.
Шамолин уточнил, что, по данным за 2021 г., добавленная OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) Segezha Packaging составляла 5–7 млн евро в год. «Мы продавали бумагу по рыночной цене, а Segezha Packaging зарабатывала на конвертинге, т. е. на разнице между стоимостью бумаги и ценой мешка, по которой его продавали, за минусом операционных расходов», – пояснил он.
Что входит в Segezha
Segezha Group объединяет предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, ее активы расположены в 12 странах. Предприятия группы обеспечивают полный цикл лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Выручка группы по МСФО в 2022 г. снизилась на 15% к уровню 2021 г. до 106,8 млрд руб., сообщила компания. Чистая прибыль упала на 60% до 6,1 млрд руб. Показатель OIBDA сократился на 16% до 24,7 млрд руб.
Segezha Packaging ранее называлась Korsnas Packaging и принадлежала шведскому инвестхолдингу Kinnevik. В 2006 г. актив приобрела компания «Сегежский ЦБК», сумма сделки составила 73,5 млн евро. В 2014 г. ОАО «Сегежский ЦБК» вошло в состав АФК «Система», сформированный корпорацией лесной холдинг впоследствии получил название Segezha Group.
Segezha Packaging объединяет семь заводов по производству бумажных мешков и пакетов в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Общая мощность европейских заводов Segezha составляет 769 млн бумажных мешков в год. До введения европейских санкций бумага для них поставлялась с российских предприятий группы. В декабре 2022 г. Шамолин пояснял, что компания всегда рассматривала активы в Европе как канал продажи своей бумаги на европейском рынке.
8 апреля 2022 г. Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России запрет на поставки в свои страны древесины, фанеры, плит и пеллет. Запрет в полной мере начал действовать с 10 июля. Восьмой санкционный пакет ЕС, принятый в октябре 2022 г., запретил импорт из России целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона.
О том, что компания хочет продать европейские активы, Шамолин заявил в декабре прошлого года («Ведомости» писали об этом 9 декабря 2022 г.). Одновременно компания рассматривала создание на базе своих европейских мощностей совместных предприятий при сохранении миноритарной доли.
Консультант WhatWood Игорь Новоселов считает, что конвертинговые мощности Segezha в Европе могут быть интересны как игрокам из целлюлозно-бумажной и упаковочной отраслей, так и сегменту конечного потребления бумажных мешков. Европейские линии, которые продала компания, вероятно, будут снабжаться от европейских поставщиков, говорит он.
По мнению гендиректора Lesprom Network Алексея Богатырева, покупателем европейских активов Segezha «могла выступить одна из международных компаний, заявивших о выходе из российских активов». По его мнению, это могут быть американская International Paper (ранее продала долю в группе «Илим»), австрийская Mondi (интересовалась покупкой Korsnas Packaging) и американская Sylvamo, заинтересованная в увеличении доли на рынке ЕС.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников в качестве возможных покупателей называет финско-шведскую Stora Enso Oyj и финскую Metsa. «Сырье на предприятия в этом случае будет поступать из Финляндии или Швеции и станет дороже», – отмечает он.
Прекращение поставок российской бумаги в ЕС в 2022 г., по данным Lesprom Analytics, привело к сокращению импорта крафтовой бумаги на 80 000 т. Цена на крафтовую бумагу с января по декабрь 2022 г. увеличилась на 38% до $1420/т. При этом спрос на эту продукцию на европейском рынке высок ввиду тренда на экологичность, сильного строительного сектора и роста электронной коммерции (и сопутствующей доставки товаров), добавляет Богатырев.
Он также обращает внимание на то, что актив «хорошо проинвестирован» со стороны Segezha, которая «регулярно вкладывала в него деньги». По его оценке, на предприятия Segezha Packaging приходится порядка четверти всех мощностей по производству упаковочной и крафтовой бумаги в Европе. «Это хороший актив в экономическом и технологическом плане. В 2006 г. актив стоил 73,5 млн евро, сейчас его цена значительно выше», – заключает аналитик. При этом он допускает, что при реализации сделки могли применяться дисконты, из-за того что Segezha лишена возможности поставлять бумагу в ЕС из-за антироссийских санкций. Шапошников оценивает сделку, исходя из доходов Segezha Packaging, в $30–40 млн.
По оценке руководителя отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Бориса Синицына, после сделки объем продаж мешков Segezha может снизиться вдвое, но вырастeт продажа бумаги. В результате доля упаковки в общей выручке компании снизится примерно с 30 до 15%, а доля бумаги вырастет с 13 до более 20%, подсчитал эксперт.