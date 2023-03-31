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Segezha продала активы в Европе

Компания не могла поддерживать их операционную деятельность из-за санкций
Василий Милькин Надежда Синцова
Segezha

Лесопромышленный холдинг Segezha закрыл сделку по продаже активов по производству бумажной упаковки в Европе Segezha Packaging. Об этом сообщил журналистам 31 марта 2023 г. президент компании Михаил Шамолин. «Транзакция проведена. Они (активы. – «Ведомости») проданы», – сказал топ-менеджер, уточнив, что предприятия были реализованы «по рыночной цене». Цену сделки и нового владельца предприятий Шамолин не назвал.

Президент Segezha пояснил, что активы были проданы из-за того, что на фоне антироссийских санкций компания не могла поддерживать их операционную деятельность. «Мы не могли снабжать [предприятия] бумагой из-за санкционных ограничений. С другой стороны, эти предприятия не могли покупать бумагу на европейском рынке, потому что производители отказались им ее поставлять, и клиенты отказывались покупать продукцию, из-за того что владелец активов – российская компания», – пояснил он.

Шамолин уточнил, что, по данным за 2021 г., добавленная OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) Segezha Packaging составляла 5–7 млн евро в год. «Мы продавали бумагу по рыночной цене, а Segezha Packaging зарабатывала на конвертинге, т. е. на разнице между стоимостью бумаги и ценой мешка, по которой его продавали, за минусом операционных расходов», – пояснил он.

Что входит в Segezha

Segezha Group объединяет предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, ее активы расположены в 12 странах. Предприятия группы обеспечивают полный цикл лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Выручка группы по МСФО в 2022 г. снизилась на 15% к уровню 2021 г. до 106,8 млрд руб., сообщила компания. Чистая прибыль упала на 60% до 6,1 млрд руб. Показатель OIBDA сократился на 16% до 24,7 млрд руб.

Segezha Packaging ранее называлась Korsnas Packaging и принадлежала шведскому инвестхолдингу Kinnevik. В 2006 г. актив приобрела компания «Сегежский ЦБК», сумма сделки составила 73,5 млн евро. В 2014 г. ОАО «Сегежский ЦБК» вошло в состав АФК «Система», сформированный корпорацией лесной холдинг впоследствии получил название Segezha Group.

Segezha Packaging объединяет семь заводов по производству бумажных мешков и пакетов в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. Общая мощность европейских заводов Segezha составляет 769 млн бумажных мешков в год. До введения европейских санкций бумага для них поставлялась с российских предприятий группы. В декабре 2022 г. Шамолин пояснял, что компания всегда рассматривала активы в Европе как канал продажи своей бумаги на европейском рынке.

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8 апреля 2022 г. Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России запрет на поставки в свои страны древесины, фанеры, плит и пеллет. Запрет в полной мере начал действовать с 10 июля. Восьмой санкционный пакет ЕС, принятый в октябре 2022 г., запретил импорт из России целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона.

О том, что компания хочет продать европейские активы, Шамолин заявил в декабре прошлого года («Ведомости» писали об этом 9 декабря 2022 г.). Одновременно компания рассматривала создание на базе своих европейских мощностей совместных предприятий при сохранении миноритарной доли.

Консультант WhatWood Игорь Новоселов считает, что конвертинговые мощности Segezha в Европе могут быть интересны как игрокам из целлюлозно-бумажной и упаковочной отраслей, так и сегменту конечного потребления бумажных мешков. Европейские линии, которые продала компания, вероятно, будут снабжаться от европейских поставщиков, говорит он.

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По мнению гендиректора Lesprom Network Алексея Богатырева, покупателем европейских активов Segezha «могла выступить одна из международных компаний, заявивших о выходе из российских активов». По его мнению, это могут быть американская International Paper (ранее продала долю в группе «Илим»), австрийская Mondi (интересовалась покупкой Korsnas Packaging) и американская Sylvamo, заинтересованная в увеличении доли на рынке ЕС.

Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников в качестве возможных покупателей называет финско-шведскую Stora Enso Oyj и финскую Metsa. «Сырье на предприятия в этом случае будет поступать из Финляндии или Швеции и станет дороже», – отмечает он.

Прекращение поставок российской бумаги в ЕС в 2022 г., по данным Lesprom Analytics, привело к сокращению импорта крафтовой бумаги на 80 000 т. Цена на крафтовую бумагу с января по декабрь 2022 г. увеличилась на 38% до $1420/т. При этом спрос на эту продукцию на европейском рынке высок ввиду тренда на экологичность, сильного строительного сектора и роста электронной коммерции (и сопутствующей доставки товаров), добавляет Богатырев.

Он также обращает внимание на то, что актив «хорошо проинвестирован» со стороны Segezha, которая «регулярно вкладывала в него деньги». По его оценке, на предприятия Segezha Packaging приходится порядка четверти всех мощностей по производству упаковочной и крафтовой бумаги в Европе. «Это хороший актив в экономическом и технологическом плане. В 2006 г. актив стоил 73,5 млн евро, сейчас его цена значительно выше», – заключает аналитик. При этом он допускает, что при реализации сделки могли применяться дисконты, из-за того что Segezha лишена возможности поставлять бумагу в ЕС из-за антироссийских санкций. Шапошников оценивает сделку, исходя из доходов Segezha Packaging, в $30–40 млн.

По оценке руководителя отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Бориса Синицына, после сделки объем продаж мешков Segezha может снизиться вдвое, но вырастeт продажа бумаги. В результате доля упаковки в общей выручке компании снизится примерно с 30 до 15%, а доля бумаги вырастет с 13 до более 20%, подсчитал эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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