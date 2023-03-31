Segezha продала активы в Европе

Он также обращает внимание на то, что актив «хорошо проинвестирован» со стороны Segezha, которая «регулярно вкладывала в него деньги». По его оценке, на предприятия Segezha Packaging приходится порядка четверти всех мощностей по производству упаковочной и крафтовой бумаги в Европе. «Это хороший актив в экономическом и технологическом плане. В 2006 г. актив стоил 73,5 млн евро, сейчас его цена значительно выше», – заключает аналитик. При этом он допускает, что при реализации сделки могли применяться дисконты, из-за того что Segezha лишена возможности поставлять бумагу в ЕС из-за антироссийских санкций. Шапошников оценивает сделку, исходя из доходов Segezha Packaging, в $30–40 млн.