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Экспорт пиломатериалов из России сократился на четверть

Причиной стало закрытие рынка ЕС и трудности с перестройкой логистики
Надежда Синцова
Евгений Стецко / Ведомости

В январе и феврале 2023 г. экспорт пиломатериалов из России составил 2,6 млн куб. м, что на 23,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил директор федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг» Павел Чащин.

Основная поставляемая за рубеж продукция – доски и брус из сосны, ели и лиственницы. В основном они используются в строительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных