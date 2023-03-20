Экспорт пиломатериалов из России сократился на четверть

В январе и феврале 2023 г. экспорт пиломатериалов из России составил 2,6 млн куб. м, что на 23,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил директор федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг» Павел Чащин.