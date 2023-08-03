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Основанный Вексельбергом «Т плюс» утвердил инвестпрограмму на 415 млрд рублей

Большую часть средств энергокомпания до 2032 года вложит в теплоснабжение
Александр Волобуев
Многие ТЭЦ в России построены почти век назад. Например, первые мощности на Ижевской ТЭЦ-1 «Т Плюс» (на фото) были введены еще в 1934 г. / Артем Шакиров / Wikimedia

Обновленная долгосрочная стратегия до 2032 г. энергокомпании «Т плюс» предусматривает инвестиции в размере 415 млрд руб. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор «Т плюса» Александр Вилесов. По его словам, это капвложения начиная с 2023 г.

Вилесов пояснил, что привлечение таких средств будет возможно в том числе благодаря переходу на долгосрочное регулирование на рынке тепла – ценовые зоны теплоснабжения (так называемая альтернативная котельная). Это позволит, по словам топ-менеджера, создать качественный инфраструктурный актив с прогнозируемыми денежными потоками и невысокими рисками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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