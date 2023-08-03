Основанный Вексельбергом «Т плюс» утвердил инвестпрограмму на 415 млрд рублей

Основанный Вексельбергом «Т плюс» утвердил инвестпрограмму на 415 млрд рублейБольшую часть средств энергокомпания до 2032 года вложит в теплоснабжение
Обновленная долгосрочная стратегия до 2032 г. энергокомпании «Т плюс» предусматривает инвестиции в размере 415 млрд руб. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор «Т плюса» Александр Вилесов. По его словам, это капвложения начиная с 2023 г.
Вилесов пояснил, что привлечение таких средств будет возможно в том числе благодаря переходу на долгосрочное регулирование на рынке тепла – ценовые зоны теплоснабжения (так называемая альтернативная котельная). Это позволит, по словам топ-менеджера, создать качественный инфраструктурный актив с прогнозируемыми денежными потоками и невысокими рисками.
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