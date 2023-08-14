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Почему цена Urals поднялась выше $70 за баррель

Российская нефть дорожает на фоне сокращения предложения и снижения ставок фрахта
Дарья Савенкова
ALEXANDER MANZYUK / Anadolu Agency via AFP

Цена барреля российской нефти сорта Urals на базисе FOB («c погрузкой на судно») в Балтийском и Черном морях в начале августа 2023  г. превысила $70. Об этом сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) со ссылкой на данные Argus. По данным Минфина России, который также использует информацию Argus, последний раз такая стоимость Urals фиксировалась в октябре 2022 г. 

Стоимость Urals, как отмечается в докладе МЭА, 12 июля преодолела установленный в рамках санкций против РФ ценовой потолок в $60/барр. В результате средневзвешенная стоимость этого сорта в июле 2023 г. на базисе FOB выросла по сравнению с июнем почти на 16% до $64,41/барр. Дисконт на Urals в июле этого года сократился на $4/барр. на базисе FOB в Черном и Балтийском морях до $18,75/барр. к North Sea Dated (аналог котировки Brent, рассчитывается Argus и используется в налогообложении), а в первых числах августа – до $16.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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