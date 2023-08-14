Почему цена Urals поднялась выше $70 за баррель

Стоимость Urals, как отмечается в докладе МЭА, 12 июля преодолела установленный в рамках санкций против РФ ценовой потолок в $60/барр. В результате средневзвешенная стоимость этого сорта в июле 2023 г. на базисе FOB выросла по сравнению с июнем почти на 16% до $64,41/барр. Дисконт на Urals в июле этого года сократился на $4/барр. на базисе FOB в Черном и Балтийском морях до $18,75/барр. к North Sea Dated (аналог котировки Brent, рассчитывается Argus и используется в налогообложении), а в первых числах августа – до $16.