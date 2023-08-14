Группа «Аэрофлот» близка к страховому урегулированию по 61 зарубежному самолету

Группа «Аэрофлот» близка к страховому урегулированию по 61 зарубежному самолетуСделки с лизингодателями могут быть закрыты до конца года
«Аэрофлот» рассчитывает до конца года завершить страховое урегулирование с иностранными лизингодателями по самолетам иностранного производства. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Также, по его словам, количество самолетов, по которым будет завершено страховое урегулирование, увеличивается с 47 до 61. «Это дальнемагистральные и среднемагистральные самолеты авиакомпаний группы – и самого «Аэрофлота», и «России», и «Победы». Всего сейчас 102 дерегистрированных (из зарубежных юрисдикций. – «Ведомости») воздушных судна, что создает нам определенный комфорт в условиях текущих ограничений по выполнению международных полетов», – сказал он. Топ-менеджер добавил, что «сам процесс сложно структурирован».
Из-за спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. Они запретили поставлять в Россию новые самолеты и комплектующие ко всей авиатехнике западного производства, под запрет также попали услуги ремонта и техобслуживания ВС. Кроме того, к концу марта 2022 г. европейские лизингодатели должны были прекратить все отношения с российскими перевозчиками, истребовав находящиеся у них ВС.
После этого в иностранных аэропортах начались аресты самолетов, находившихся в эксплуатации у российских перевозчиков. В частности, в июне Airbus A330 «Аэрофлота» был задержан в аэропорту Шри-Ланки. В декабре 2022 г. Александровский говорил РБК, что за рубежом арестовано 13 из 357 самолетов авиакомпании. Весь иностранный парк группы, по его словам, насчитывал тогда 268 самолетов Airbus и Boeing, из них 180 приходилось непосредственно на авиакомпанию «Аэрофлот». На 1 мая 2023 г. в парке «Аэрофлота» 178 авиалайнеров (c учетом семи, заблокированных за пределами РФ), сообщается на сайте авиакомпании.
После арестов ВС за границей Минтранс России запретил российским авиакомпаниям вывоз авиатехники на ремонт в зарубежные страны без согласования с Минобороны и ФСБ.
Российские перевозчики в короткие сроки зарегистрировали эти ВС в российском реестре, но вывести их из иностранных (в основном Бермуд и Ирландии) без выкупа у зарубежных лизинговых компаний невозможно. Поэтому большая часть импортных самолетов, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями, сохранила двойную регистрацию, что противоречит правилам Чикагской конвенции (Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г.). В свою очередь это дает право авиавластям в странах, присоединившихся к конвенции, запрещать ВС с двойной регистрацией как полеты в аэропорты, так и пролет над своей территорией.
Для решения этой проблемы правительство РФ зарезервировало в фонде национального благосостояния (ФНБ) около 300 млрд руб. под выкуп иностранных ВС, заявлял в марте министр транспорта Виталий Савельев.
Источники «Ведомостей» поясняли, что в рамках «сделок по урегулированию» предполагается следующая схема: средства из ФНБ будут поступать на счета российских авиакомпаний, после этого – на счета контрагента в нейтральной стране, затем в депозитарный центр страны регистрации зарубежной лизинговой компании и только после этого – на счета зарубежного лизингодателя – владельца самолета. Таким образом можно будет перевести средства, не нарушая запреты, введенные западными странами.
Правила распределения средств должны быть прописаны регулирующими документами Минтранса, которые на данный момент не готовы, говорит источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний. Следовательно, ни один перевозчик не может получить деньги на выкуп бортов до разработки критериев.
Источник «Ведомостей» в компании – поставщике услуг для авиационной отрасли утверждает, что на данный момент у российских перевозчиков около 150–160 бортов без двойной регистрации, которые могут летать за рубеж. До введения санкций в парке российских авиакомпаний, по его словам, было около 750 самолетов для полетов за границу.
В июне Александровский на форуме ПМЭФ-2023 говорил, что на тот момент 102 судна «Аэрофлота» находились только в российском реестре. Страховое урегулирование было проведено в отношении 18 лайнеров, находившихся ранее в финансовом лизинге.
Независимый эксперт по транспорту Елена Сахнова отмечает, что острого дефицита в ВС для полетов за рубеж «Аэрофлот» сегодня не испытывает. «Срочной необходимости в «очистке» самолетов на данный момент нет. Но она необходима для выстраивания эффективного расписания, когда одни и те же самолеты летают как по зарубежным, так и по внутренним направлениям, в зависимости от потребности», – сказала она. Сахнова отметила, что после страхового урегулирования авиакомпания сможет поставить эти самолеты на линии во Вьетнам, Израиль, Таджикистан, Монголию, Катар, Марокко, Тунис или Туркмению.