Группа «Аэрофлот» близка к страховому урегулированию по 61 зарубежному самолету

Независимый эксперт по транспорту Елена Сахнова отмечает, что острого дефицита в ВС для полетов за рубеж «Аэрофлот» сегодня не испытывает. «Срочной необходимости в «очистке» самолетов на данный момент нет. Но она необходима для выстраивания эффективного расписания, когда одни и те же самолеты летают как по зарубежным, так и по внутренним направлениям, в зависимости от потребности», – сказала она. Сахнова отметила, что после страхового урегулирования авиакомпания сможет поставить эти самолеты на линии во Вьетнам, Израиль, Таджикистан, Монголию, Катар, Марокко, Тунис или Туркмению.