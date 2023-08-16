Что грозит Red Wings и ее сотрудникам за неработавший кондиционер

Пресс-служба «Ростеха» (контролирует Red Wings) 16 августа заявила, что все три самолета Boeing 777, находящиеся в парке авиакомпании, в настоящее время исправны и выполняют полеты. «Главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности», – говорится в релизе. Подчеркивается, что 16 августа Red Wings уже «полностью вернется к расписанию, опубликованному на сайте».