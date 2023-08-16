Что грозит Red Wings и ее сотрудникам за неработавший кондиционер

Что грозит Red Wings и ее сотрудникам за неработавший кондиционерПо статье 238 УК РФ редко назначают реальные сроки
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СКР) России завело уголовное дело в отношении сотрудников авиакомпании Red Wings, сообщила 16 августа пресс-служба ведомства.
Речь идет об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ) во время пассажирского рейса из турецкой Антальи в аэропорт «Жуковский» (Москва). Есть ли в деле конкретные фигуранты или оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц, в сообщении не уточняется. Ранее завести уголовное дело против авиакомпании из-за задержек рейсов на маршруте Анталья – Москва требовал глава СКР Александр Бастрыкин.
Из-за технической неисправности двух из трех самолетов Boeing 777 Red Wings пассажиров этой авиакомпании на рейсах из Москвы, Казани, Екатеринбурга в Анталью и Шарм-эль-Шейх 12-14 августа перевозила авиакомпания «Икар», сообщала ранее пресс-служба Red Wings.
Из сообщения СКР следует, что авиакомпания 13 августа выполнила рейс с 406 пассажирами на борту самолета Boeing 777 с неисправной «установкой, отвечающей за работу системы кондиционирования и за запуск двигателей на земле без использования наземного оборудования».
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов говорит, что к ответственности по ст. 238 УК РФ могут быть привлечены как топ-менеджеры, так и сотрудники авиакомпании, которым в силу должностных обязанностей прямо вменено обеспечивать работоспособность бортовых систем воздушного судна (ВС). «В этот список могут попасть и работники аэропорта, которые допустили ВС к полету, будучи осведомленными о его неисправностях. Постоянства следственной и судебной практики в этой части нет», – отмечает юрист.
В пресс-службе Red Wings подтвердили, что рейс Анталья – Москва был выполнен с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Представитель авиакомпании подчеркнул, что это «распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов». Поскольку ВСУ, по его словам, и предназначена для запуска двигателей и энергопитания ВС без использования дополнительного наземного оборудования. Система кондиционирования самолета при этом «была и остается исправной»: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей, добавил собеседник.
Но в СКР считают, что в результате допуска ВС к полету возникла «реальная угроза безопасности жизни или здоровью пассажиров вследствие их длительного пребывания в салоне самолета, в котором зафиксирована высокая температура воздуха». Органы следствия организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут проверены иные возможные факты оказания небезопасных услуг, следует из сообщения управления СКР.
Куда и на чем летает Red Wings
Авиакомпания Red Wings создана в 1999 г. Сегодня входит в контур «Ростеха». В основе флота перевозчика – 19 самолетов SSJ100 российской сборки, говорится на сайте компании. Также в парке Red Wings есть три дальнемагистральных Boeing 777. Авиакомпания базируется в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, а также в Кольцово (Екатеринбург) и Баландино (Челябинск). В маршрутной сети перевозчика более 100 направлений, среди которых — рейсы в Стамбул, Ереван, Баку, Тель-Авив.
Сотрудники Red Wings оказывают полное содействие в предоставлении необходимой документации в рамках следственных мероприятий, говорит представитель авиакомпании.
Пресс-служба «Ростеха» (контролирует Red Wings) 16 августа заявила, что все три самолета Boeing 777, находящиеся в парке авиакомпании, в настоящее время исправны и выполняют полеты. «Главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности», – говорится в релизе. Подчеркивается, что 16 августа Red Wings уже «полностью вернется к расписанию, опубликованному на сайте».
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что надзорные органы демонстрируют в текущих условиях «экстраординарное внимание» к авиационной отрасли. При этом отказ ВСУ, по его словам, влияет на уровень комфорта, но не на безопасность полета. ВСУ обеспечивает запуск двигателей и энергоснабжение бортовых систем во время стоянки без подключения к наземным источникам питания. Запуск двигателей во время полета выполняется с использованием стартера или от авторотации, пояснил Пантелеев.
Решение о выполнении рейса, по его словам, принимается с учетом документа Minimum equipment list (MEL, типовой минимальный перечень необходимого оборудования), который авиакомпания выпускает на основе Master MEL разработчика воздушного судна.
Горбунов добавил, что правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 238 УК РФ, считаются преступлениями небольшой тяжести. И по ним, по словам юриста, редко назначают реальные сроки. «Зачастую [в процессе следствия] истекают сроки давности преступления из-за сложности расследования, большую часть которого занимают экспертизы и допросы свидетелей. При грамотной позиции защиты можно добиться прекращения дела по нереабилитирующим обстоятельствам, но и без судимости», – полагает Горбунов.