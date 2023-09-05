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В России растет выпуск СУГ вопреки санкциям

Увеличению производства способствует переориентация экспорта в Азию
Василий Милькин Дарья Савенкова
Снижение экспорта СУГ из России в 2022 г. привело к профициту товара на внутреннем рынке / «СИБУР»

Российские производители сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличили производство продукции в январе – июне 2023 г. до 8,59 млн т – на 8,7% к тому же периоду прошлого года, несмотря на антироссийские санкции, ограничивающие возможности экспорта в страны Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обзоре ценового агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости».

По данным агентства, из крупных российских производителей в январе – июне объем производства увеличили «Сибур», «Роснефть» и «Лукойл», выпуск СУГ «Газпромом» снизился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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