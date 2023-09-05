В России растет выпуск СУГ вопреки санкциям

Российские производители сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличили производство продукции в январе – июне 2023 г. до 8,59 млн т – на 8,7% к тому же периоду прошлого года, несмотря на антироссийские санкции, ограничивающие возможности экспорта в страны Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обзоре ценового агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости».