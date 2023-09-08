Россия согласовала сроки поставок ядерного топлива в Бангладеш

Это не первый проект «Росатома» в Южной Азии. В апреле 2014 г. госкорпорация в рамках соглашения с правительством Индии ввел в промышленную эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Куданкулам» на юге индийского штата Тамилнад. Через два года состоялось подключение второго энергоблока. 30 сентября 2022 г., согласно данным МАГАТЭ, на минимально контролируемый уровень мощности был введен третий энергоблок. Всего до 2025 г. «Росатом» планирует запустить еще три энергоблока. Кроме того, при участии российских специалистов с 2021 г. строится АЭС «Сюйдапу» в Китае.