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Бизнес

Россия согласовала сроки поставок ядерного топлива в Бангладеш

«Росатом» к концу 2024 года планирует запустить АЭС «Руппур» в Дакке
Нурлан Гасымов
Росатом

В октябре этого года Россия доставит и загрузит первое ядерное топливо в строящуюся при участии «Росатома» АЭС «Руппур». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с властями Бангладеш. Начало эксплуатации станции запланировано на конец 2024 г. Бангладеш станет второй страной в Азии, где будет реализован российский проект АЭС. 

Лавров прибыл в Бангладеш накануне с первым визитом из индонезийской Джакарты, где проходил 18-й Восточноазиатский саммит. 

«Росатом» приступил к строительству АЭС «Руппур» в 2018 г. после заключения генерального контракта с властями республики. Стоимость проекта оценивается в $13 млрд. Станция будет включать два реактора суммарной мощностью 2400 МВт. По данным китайского отраслевого издания Polaris Electric News Network, первый блок планируется ввести в эксплуатацию в феврале 2024 г., а второй — к концу 2024 г. В апреле Reuters со ссылкой на источники в правительстве Бангладеша сообщил, что первоначально для оплаты  атомной станции Москва планировала получать платежи в рублях, но впоследствии стороны договорились использовать китайские юани.

Это не первый проект «Росатома» в Южной Азии. В апреле 2014 г. госкорпорация в рамках соглашения с правительством Индии ввел в промышленную эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Куданкулам» на юге индийского штата Тамилнад. Через два года состоялось подключение второго энергоблока. 30 сентября 2022 г., согласно данным МАГАТЭ, на минимально контролируемый уровень мощности был введен третий энергоблок. Всего до 2025 г. «Росатом» планирует запустить еще три энергоблока. Кроме того, при участии российских специалистов с 2021 г. строится АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Сегодня Бангладеш – второй после Индии торговый партнером России в Южной Азии. По итогам 2021 г. товарооборот составил почти $3 млрд., но в 2022 году под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры этот показатель снизился на 21,4% и составил $2,3 млрд. В эту страну Россия поставляет преимущественно промышленное оборудования, металлы, минеральные удобрения и пшеницу.

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По словам Лаврова, в ходе переговоров профильные ведомства также обсудили вопрос регулярных «масштабных» поставок российского сжиженного природного газа и нефти. 

Поставляет Бангладеш в Россию в основном одежду и морепродукты.

Глава МИД отметил, что западные санкции и отключение российских банков от системы платежей SWIFT не являются препятствием для наращивания двусторонних торгово-экономических отношений. «Мы быстро переходим к разнообразию платежных систем, основанных на национальных валютах, а не на денежных единицах тех стран, которые используют их в качестве оружия», – добавил министр.

Визит российского министра в Бангладеш это еще один шаг в контексте внешнеэкономической переориентации России на Восток, сказал руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов. По словам эксперта, с 1990-х гг южноазиатское направление в российской внешней политике было недостаточно проработано, а двусторонние экономические связи не соответствовали своему потенциалу. «После завершения строительства атомной станции у России не останется других экономических проектов в Бангладеше. Это огромный рынок с быстрорастущей экономикой, поэтому Москва пытается расширить номенклатуру российского экспорта в страну и укрепить свое присутствие в регионе», – отметил Куприянов.  

Политика США в регионе и ее воздействие на российско-бенгальские отношения в преддверии будущих выборов в Бангладеш — другая важная тема обсуждений властей обеих стран, считает сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева. По ее словам, ныне правящая «Авами лига» тепло относится к Москве и заинтересована в укреплении двусторонних отношений: в 1970-е гг. СССР оказывал помощь отцу нынешнего премьера и основателю партии шейху Муджибур Рахману во время борьбы за независимость страны от Пакистана. Напротив, оппозиционная Националистическая партия благосклонно относится к Вашингтону. «Именно в период руководства «Авами лига» Москва и Дакка заключили соглашение о строительстве АЭС», – напоминает эксперт.

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