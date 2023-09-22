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Генпрокуратуру просят проверить Wildberries на предмет незаконной продажи вейпов

Реализацией такой продукции могут заниматься некоторые продавцы маркетплейса
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Депутат Государственной думы от «Единой России» и заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз Султан Хамзаев обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку крупнейшего российского маркетплейса Wildberries на предмет продажи вейпов. Как следует из его письма («Ведомости» с ним ознакомились), там «в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения». При этом онлайн-продажа такой продукции запрещена, напоминает депутат.

В Генеральной прокуратуре на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Wildberries сообщил, что продажа подобной продукции противоречит правилам площадки. Если недобросовестные продавцы предлагают ее, меняя названия таких товаров в карточках, ее оперативно снимают с площадки, утверждает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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