Генпрокуратуру просят проверить Wildberries на предмет незаконной продажи вейпов

Депутат Государственной думы от «Единой России» и заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз Султан Хамзаев обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку крупнейшего российского маркетплейса Wildberries на предмет продажи вейпов. Как следует из его письма («Ведомости» с ним ознакомились), там «в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения». При этом онлайн-продажа такой продукции запрещена, напоминает депутат.