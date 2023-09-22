Генпрокуратуру просят проверить Wildberries на предмет незаконной продажи вейпов

Генпрокуратуру просят проверить Wildberries на предмет незаконной продажи вейповРеализацией такой продукции могут заниматься некоторые продавцы маркетплейса
Депутат Государственной думы от «Единой России» и заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз Султан Хамзаев обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку крупнейшего российского маркетплейса Wildberries на предмет продажи вейпов. Как следует из его письма («Ведомости» с ним ознакомились), там «в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения». При этом онлайн-продажа такой продукции запрещена, напоминает депутат.
В Генеральной прокуратуре на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Wildberries сообщил, что продажа подобной продукции противоречит правилам площадки. Если недобросовестные продавцы предлагают ее, меняя названия таких товаров в карточках, ее оперативно снимают с площадки, утверждает он.