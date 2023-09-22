На российской бирже впервые начнут торговать сырым молоком

На российской бирже впервые начнут торговать сырым молокомЭто позволит в том числе избежать претензий от регулирующих органов в случае роста цен
Со 2 октября ГК «Эконива» начнет торговать на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу «Московская биржа») сырым и сухим обезжиренным молоком (СОМ), а также сливочным маслом. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы, которая является крупнейшим игроком на этом рынке. В НТБ заявили, что им нечего добавить к информации компании.
В настоящий момент на НТБ из продукции агропромышленного комплекса уже торгуются зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), различные масла и шроты, а также сахар. О планах начать торговлю сырым молоком стало известно в январе 2023 г. Тогда Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и НТБ сообщали, что прорабатывают такой вопрос.
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