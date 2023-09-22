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На российской бирже впервые начнут торговать сырым молоком

Это позволит в том числе избежать претензий от регулирующих органов в случае роста цен
Алексей Полухин
Freepik

Со 2 октября ГК «Эконива» начнет торговать на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу «Московская биржа») сырым и сухим обезжиренным молоком (СОМ), а также сливочным маслом. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы, которая является крупнейшим игроком на этом рынке. В НТБ заявили, что им нечего добавить к информации компании.

В настоящий момент на НТБ из продукции агропромышленного комплекса уже торгуются зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), различные масла и шроты, а также сахар. О планах начать торговлю сырым молоком стало известно в январе 2023 г. Тогда Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и НТБ сообщали, что прорабатывают такой вопрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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