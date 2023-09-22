На российской бирже впервые начнут торговать сырым молоком

Со 2 октября ГК «Эконива» начнет торговать на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу «Московская биржа») сырым и сухим обезжиренным молоком (СОМ), а также сливочным маслом. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы, которая является крупнейшим игроком на этом рынке. В НТБ заявили, что им нечего добавить к информации компании.