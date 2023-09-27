Авиакомпания «Россия» начнет летать из Петербурга в московское «Домодедово»

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что направление Москва – Петербург – один из значимых источников трафика для «России». Он напоминает, что «Россия» уже имела опыт выполнения полетов в Санкт-Петербург сразу из трех московских аэропортов. Размеры столичной агломерации таковы, что для пассажиров, живущих на окраине или в области, разница во времени в пути до аэропортов может быть существенной, выбор ближайшего может сэкономить немало времени. С учетом короткого перелета это может быть важным фактором выбора, говорит эксперт.