Авиакомпания «Россия» начнет летать из Петербурга в московское «Домодедово»Она станет единственным перевозчиком с рейсами во все столичные аэропорты
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот» вместе с одноименной авиакомпанией и лоукостером «Победа») с 29 октября запускает регулярные рейсы из аэропорта «Домодедово» (Москва) в Санкт-Петербург. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Перевозчик будет выполнять по два рейса в день на самолетах Airbus A319.
«Таким образом, группа «Аэрофлот» будет выполнять рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом сразу из трех столичных аэропортов – «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово», – говорится в релизе национального перевозчика.
Сейчас рейсы «России» обслуживают «Внуково» и «Шереметьево». «Шереметьево» – базовый аэропорт для всех трех авиакомпаний группы, «Внуково» – базовый для «Победы» и «России». В «Домодедово» базируется вторая в стране авиакомпания S7. До 2017 г. «Домодедово» было базовым для основного на тот момент конкурента «Аэрофлота» – «Трансаэро», пока этот перевозчик не обанкротился.
Обычно авиакомпании ограничиваются одним аэропортом, чтобы сократить расходы на обслуживание. Так, московские рейсы S7 обслуживаются только в «Домодедово», столичные рейсы UTair – только во «Внуково».
Сейчас S7 выполняет из «Домодедово» в Петербург 4–5 рейсов в день, а «Аэрофлот» выполняет из «Шереметьево» в «Пулково» больше 10 рейсов в день.
Собеседник «Ведомостей» в одном из аэропортов считает, что руководство группы «Аэрофлот» пытается таким образом получить часть пассажиров, которые привыкли летать из Москвы в Петербург через «Домодедово». «Не стоит забывать, что перед «Аэрофлотом» стоит задача увеличения пассажиропотока. Это один из способов решения этой задачи», – полагает он.
Собеседник в авиакомпании «Россия» говорит, что смысл открытия полетов в «Домодедово» заключается именно в том, чтобы охватить рейсами группы все три столичных аэропорта.
«Еще одно преимущество – в заключении договора на обслуживание пассажиров с «Домодедово». Это помогает, когда прибывающий в Москву борт вынужден уйти на запасной аэродром (в данном случае «Домодедово». – «Ведомости») по погодным или иным условиям», – добавил другой источник в авиакомпании.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что направление Москва – Петербург – один из значимых источников трафика для «России». Он напоминает, что «Россия» уже имела опыт выполнения полетов в Санкт-Петербург сразу из трех московских аэропортов. Размеры столичной агломерации таковы, что для пассажиров, живущих на окраине или в области, разница во времени в пути до аэропортов может быть существенной, выбор ближайшего может сэкономить немало времени. С учетом короткого перелета это может быть важным фактором выбора, говорит эксперт.
«В первую очередь группа «Аэрофлот» ориентируется на своих лояльных клиентов, которым важно минимизировать время в пути. Тем, кому нужно прибыть в столицу точно ко времени, удобнее «Шереметьево» – туда выполняется кратно больше рейсов. Забрать значительную часть пассажиров у S7 едва ли удастся – эта компания предлагает из «Домодедово» в Санкт-Петербург больше рейсов [чем будет у «России»] и может предложить более удобное время вылета и прилета», – объясняет эксперт.