Авиакомпании России к середине июля перевезли 53 млн пассажиров

Российские авиакомпании по состоянию на 16 июля перевезли 53 млн пассажиров, сообщил 24 июля министр транспорта Виталий Савельев в Госдуме. «В этом году мы планируем перевезти более 100 млн пассажиров. У нас план 101,2 млн пассажиров. Я думаю, мы справимся с этим планом с учетом закрытых 11 аэропортов», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).