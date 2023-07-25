Авиакомпании России к середине июля перевезли 53 млн пассажиров

Авиакомпании России к середине июля перевезли 53 млн пассажировРезультаты 2023 года должны превысить прошлогодние на 6%
Российские авиакомпании по состоянию на 16 июля перевезли 53 млн пассажиров, сообщил 24 июля министр транспорта Виталий Савельев в Госдуме. «В этом году мы планируем перевезти более 100 млн пассажиров. У нас план 101,2 млн пассажиров. Я думаю, мы справимся с этим планом с учетом закрытых 11 аэропортов», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством Савельев сообщал, что за полугодие российские авиакомпании обслужили 47,5 млн пассажиров, что на 18% больше, чем за тот же период 2022 г. Таким образом, за 16 дней июля авиатранспортом воспользовались еще 5,5 млн человек.
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