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Авиакомпании России к середине июля перевезли 53 млн пассажиров

Результаты 2023 года должны превысить прошлогодние на 6%
Герман Костринский
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские авиакомпании по состоянию на 16 июля перевезли 53 млн пассажиров, сообщил 24 июля министр транспорта Виталий Савельев в Госдуме. «В этом году мы планируем перевезти более 100 млн пассажиров. У нас план 101,2 млн пассажиров. Я думаю, мы справимся с этим планом с учетом закрытых 11 аэропортов», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством Савельев сообщал, что за полугодие российские авиакомпании обслужили 47,5 млн пассажиров, что на 18% больше, чем за тот же период 2022 г. Таким образом, за 16 дней июля авиатранспортом воспользовались еще 5,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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