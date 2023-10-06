Россия возобновила поставки угля в Мексику и Аргентину

Россия возобновила поставки угля в Мексику и АргентинуНо эксперты не ожидают, что эти страны станут крупными покупателями российского топлива
Российские угольные компании продолжили расширять географию экспортных поставок: в 2023 г. отечественный уголь начал поступать в Мексику, Аргентину и Бангладеш. Это следует из данных аналитической компании Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости». В январе – сентябре 2023 г. российские компании экспортировали в Мексику 314 000 т угля, в Аргентину – 73 000 т, в Бангладеш – 48 000 т. Тип угля – энергетический или коксующийся – Kpler не указывает.
Партии российского угля – как правило, значительно меньшего объема – уходили из России в эти страны и в 2019–2021 гг. Но в прошлом году экспортных поставок на эти рынки не было.
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