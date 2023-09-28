Добыча угля в России перешла к росту

Добыча угля в России перешла к ростуОсенью позитивный тренд сохранится за счет экспорта и отгрузки топлива на электростанции
Добыча угля в России в январе – августе 2023 г. увеличилась на 1,2% год к году до 280 млн т, следует из данных Росстата. В августе добыча впервые с марта продемонстрировала положительную динамику к предыдущему месяцу и достигла 34 млн т.
До этого на протяжении нескольких месяцев добыча угля в РФ снижалась: в марте она составляла 38,6 млн т, в апреле и мае – по 36 млн т, в июне – 34 млн т, в июле – 33 млн т. Тем не менее в августе в стране добыли угля на 1,3% меньше, чем в том же месяце 2022 г., сообщается в материалах Росстата. Хотя в апреле – июле наблюдался рост производства угля год к году.
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