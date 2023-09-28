Добыча угля в России перешла к росту

До этого на протяжении нескольких месяцев добыча угля в РФ снижалась: в марте она составляла 38,6 млн т, в апреле и мае – по 36 млн т, в июне – 34 млн т, в июле – 33 млн т. Тем не менее в августе в стране добыли угля на 1,3% меньше, чем в том же месяце 2022 г., сообщается в материалах Росстата. Хотя в апреле – июле наблюдался рост производства угля год к году.