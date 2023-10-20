Суд запретил Carlsberg расторгать лицензионные соглашения с «Балтикой»

«Балтика» запросила обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту регистрировать любые изменения в спорных лицензионных договорах, которые касаются брендов Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Эта мера «направлена на защиту производства, сохранение имущества и защищает истца от необоснованного, в случае признания такового, прекращения прав на товарные знаки в результате любых недобросовестных действий», говорится в определении суда. По словам руководителя судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент», патентного поверенного Александры Пелих, определение может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции, но это может занять время, в том числе, на подготовку жалобы и на её рассмотрение.