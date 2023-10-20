Суд запретил Carlsberg расторгать лицензионные соглашения с «Балтикой»Решение касается брендов Tuborg, Kronenbourg, Holsten и других
Пивоваренная компания «Балтика» добилась в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области принятия обеспечительных мер в отношении Carlsberg Breweries A/S, следует из картотеки арбитражных дел. Прошение компании было удовлетворено 19 октября, а сам иск был подан 17 октября.
«Балтика» запросила обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту регистрировать любые изменения в спорных лицензионных договорах, которые касаются брендов Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Эта мера «направлена на защиту производства, сохранение имущества и защищает истца от необоснованного, в случае признания такового, прекращения прав на товарные знаки в результате любых недобросовестных действий», говорится в определении суда. По словам руководителя судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент», патентного поверенного Александры Пелих, определение может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции, но это может занять время, в том числе, на подготовку жалобы и на её рассмотрение.
В иске «Балтика» также оспаривает односторонний отказ Carlsberg 29 сентября от рамочного соглашения о поставках и лицензиях. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.
Представитель «Балтики» отказался от комментариев. Представитель Роспатента (ведомство заявлено в иске «Балтики» как третье лицо) пока не получал исковое заявление. В Carlsberg и Росимуществе не предоставили оперативного ответа на запрос «Ведомостей».
4 октября датский холдинг Carlsberg Group сообщил, что уведомил «Балтику» о расторжении лицензионных соглашений о производстве и продаже продукции под международными и региональными брендами группы. Из заявления компании следовало, что это ответ на указ президента России Владимира Путина от 16 июля 2023 г., согласно которому «Балтика» передается во временное управление Росимуществу.
Президентом «Балтики» стал Таймураз Боллоев, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. В Carlsberg Group сообщали, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга.
Также в октябрьском релизе Carlsberg говорилось, что российская пивоваренная компания имеет право распродать уже имеющиеся запасы и материалы под брендами Carlsberg до 1 апреля 2024 г.
«Балтика» основана в 1990 г., к настоящему моменту на 100% принадлежит Carlsberg Group. Компания выпускает пиво под брендами «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 и др. В 2022 г. ее выручка увеличилась на 22% до 101 млрд руб., чистая прибыль за этот период составила 10 млрд руб.
Запрет продлится до тех пор, пока обеспечительные меры не будут сняты по требованию ответчика или же по завершении спора, пояснял «Ведомостям» управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.. А пока меры действуют, «Балтика» де-юре может использовать спорные товарные знаки в российской юрисдикции, указывает он.