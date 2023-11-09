Fix Price перерегистрирует головную структуру с Кипра в Казахстан

Редомициляция поможет устранить часть сложностей, связанных с выплатой дивидендов российским акционерам компании, которая прекратилась весной 2022 г. из-за ограничений на движение валюты, объясняет представитель Fix Price. По этой причине ритейлер не смог выплатить дивиденды по итогам 2021 г. (их сумма должна была составить 5,8 млрд руб.). В прошлом же году компания и вовсе не выносила вопрос о дивидендах. Кроме того, по словам ее представителя, Казахстан входит для Fix Price в топ-3 крупнейших рынков, где уже работает 262 магазина по состоянию на конец сентября. Также с недавнего времени Fix Price Group имеет листинг еще и на Астанинской бирже.