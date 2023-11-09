Fix Price перерегистрирует головную структуру с Кипра в Казахстан

Fix Price перерегистрирует головную структуру с Кипра в КазахстанЭта мера позволит ритейлеру выплачивать дивиденды
Акционеры сети Fix Price одобрили перерегистрацию головной структуры компании (Fix Price Group PLC) с Кипра в Казахстан, на территорию Международного финансового центра «Астана». Саму процедуру планируется завершить во второй половине 2024 г., при этом ритейлер планирует сохранить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, следует из его сообщения.
Редомициляция поможет устранить часть сложностей, связанных с выплатой дивидендов российским акционерам компании, которая прекратилась весной 2022 г. из-за ограничений на движение валюты, объясняет представитель Fix Price. По этой причине ритейлер не смог выплатить дивиденды по итогам 2021 г. (их сумма должна была составить 5,8 млрд руб.). В прошлом же году компания и вовсе не выносила вопрос о дивидендах. Кроме того, по словам ее представителя, Казахстан входит для Fix Price в топ-3 крупнейших рынков, где уже работает 262 магазина по состоянию на конец сентября. Также с недавнего времени Fix Price Group имеет листинг еще и на Астанинской бирже.
Казахстан – очень удобная юрисдикция с точки зрения работы банков, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он напоминает, что редомициляция в эту страну пользуется популярностью у российских компаний. Например, головной офис туда уже перевел «Полиметалл». Это, как отмечает Бурмистров, позволяет таких игрокам как развивать бизнес в этой стране, так и заниматься региональной экспансией. У той же Fix Price весьма амбициозные планы не только в Казахстане, Узбекистане и других сопредельных странах, но и в ОАЭ, напоминает он.
Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен, была основана в 2007 г. учредителями сети «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Они же контролируют около 41% группы через свои кипрские компании (Luncor Overseas Хачатряна и LF Group DMCC Ломакина). Кроме России компания работает в девяти странах. Fix Price на 30 июня насчитывала 6039 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. По итогам 2022 г. выручка ритейлера составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (по МСФО).