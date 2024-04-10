Поставщик растворов для диализа из США приостановил деятельность в России

До 2022 г. такие средства в нашу страну отгружали всего два производителя, и оба иностранных: Baxter (США, занимала 76% рынка в рублях) и Fresenius (Германия, 24%), по данным DSM Group. Всего оборот рынка растворов для перитонеального диализа тогда оценивался в более чем 727 млн руб. В 2023 г. отметка увеличилась до 1,5 млрд руб., рассказывает Беспалов.