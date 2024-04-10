Поставщик растворов для диализа из США приостановил деятельность в России

Поставщик растворов для диализа из США приостановил деятельность в РоссииЗанять освободившуюся нишу смогут отечественные компании, считают эксперты
Американская фармкомпания Baxter приостановила коммерческую деятельность на территории России. Об этом говорится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности ее российской «дочки» за 2023 г.
Такое решение в отчетности Baxter объясняется санкционными и логистическими проблемами на территории США и Европы. «Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие», – говорится в отчете.
Пока общество сохранило юридическое существование. В дальнейшем Baxter планирует продать или списать активы своей российской компании, стоимость которых на 31 декабря 2023 г. составила 107,9 млн руб.
Вероятно, производитель принял решение окончательно уйти с рынка и в настоящий момент готовится к продаже имущества, поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Несмотря на то что это обратимый процесс и в любой момент можно продолжить работу, процедура запуска бизнеса заново явно окажется дорогой, рассуждает он.
В скором времени освободившуюся нишу могут занять отечественные производители, которые последние годы активно наращивают производственные мощности, рассказывает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Например, «Фармасинтез» в ноябре 2023 г. начал поставлять в госбольницы первый отечественный аналог раствора для перитонеального диализа, напоминает он. К концу 2023 г. «Фармасинтез» занял уже 3% рынка, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Сейчас компания активно наращивает продажи, подчеркнул он.
До 2022 г. такие средства в нашу страну отгружали всего два производителя, и оба иностранных: Baxter (США, занимала 76% рынка в рублях) и Fresenius (Германия, 24%), по данным DSM Group. Всего оборот рынка растворов для перитонеального диализа тогда оценивался в более чем 727 млн руб. В 2023 г. отметка увеличилась до 1,5 млрд руб., рассказывает Беспалов.
Перитонеальный диализ занимает 56% от денежного объема рынка растворов для всех видов диализа, который оценивается в 2,58 млрд руб., уточнил он. На нем доля Baxter составляет 30%, добавил эксперт.
Baxter работает на российском рынке с 1993 г. Его основными направлениями в нашей стране являются заместительная почечная терапия, ингаляционная анестезия, онкология и перинатальное питание, говорится на сайте производителя. По его собственным данным, он занимает лидирующие позиции в сегменте диализа. По итогам 2023 г. выручка российской «дочки» Baxter составила 2,4 млрд руб. против 4,1 млрд руб. 2022 г., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль – 85,2 млн руб. против 9,7 млн руб.
«Ведомости» направили запросы в Baxter, Минздрав и Росздравнадзор.