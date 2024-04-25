«Норникель» назвал параметры обнародованной Потаниным стратегии

«Норникель» назвал параметры обнародованной Потаниным стратегииОна может принести компании 550 млрд рублей выручки, а бюджету – 40 млрд рублей налоговых поступлений в год
«Норникель» раскрыл предполагаемый размер вложений в реализацию новой стратегии, о которой в интервью «Интерфаксу» сообщил 22 апреля президент компании Владимир Потанин. Инвестиции в рост добывающих и обогатительных мощностей в Норильске составят 300 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Новые проекты должны обеспечить «Норникелю» более 550 млрд руб. в год дополнительной выручки, а государству 40 млрд руб. в год дополнительных налоговых поступлений, уточнил собеседник «Ведомостей» в «Норникеле». Стратегия также позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест в России, добавил представитель компании. По словам Потанина, в Норильске нулевая безработица и дефицит кадров.
Из 2000 сотрудников Медного завода, чье производство планируется частично перенести в Китай, в компании готовы трудоустроить всех, кто захочет продолжить работу. В частности, по словам Потанина, на площадке Медного завода будет развернуто новое производство: от современных перевалочных пунктов, пунктов сушки концентрата, его подготовки и складирования, до высокотехнологичного 3D-принтинга различных деталей для оборудования, необходимого для Норильского промышленного района.
«Мы гарантируем, что в результате проекта будет создано несколько тысяч новых рабочих мест, произойдет увеличение налоговой базы регионального и федерального бюджетов в сопоставимых макроэкономических условиях и все сэкономленные средства будут направлены на проекты модернизации и технологического развития в России», – передал представитель «Норникеля» слова президента компании.
У «Норникеля» уже есть опыт закрытия устаревших производств – Никелевого завода в Норильске и плавцеха в поселке Никель Мурманской области, напомнил Потанин. «То есть речь идет не о закрытии одного конкретного предприятия, а об изменениях в подходах к хозяйствованию, к партнерству, к международному разделению труда, к созданию цепочек стоимости абсолютно на другой основе», – объяснил он. И для этого, по его словам, нужны будут абсолютно другие кадры – возникнет дополнительный спрос на айтишников и инженеров. «Мы будем их как сами готовить в Заполярном государственном университете, так и пользоваться возможностями Сибирского федерального университета в Красноярске. Это будет иметь определенную синергию с нашим намерением быть якорным резидентом в технопарке в Красноярске», – отметил Потанин.
Инвестиции «Норникеля» в новые проекты пойдут в том числе на наращивание мощности Талнахской обогатительной фабрики на 80%, строительство нового карьера «Медвежий ручей» мощностью 7 млн т и развитие рудников Талнахского рудного узла (с ростом объема добычи в 1,5 раза), сказал представитель компании.
«Мы сейчас форсируем строительство третьей очереди Талнахской обогатительной фабрики, которая понадобится в цепочке увеличения производства», – рассказывал в интервью Потанин. По его словам, современное плавильное производство на Надеждинском металлургическом комбинате можно будет расширить: у компании остается площадка для третьей очереди, которая понадобится к 2030 г., когда встанет вопрос об увеличении производства.
Еще 150 млрд руб., по словам представителя «Норникеля», будет потрачено на расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути. Аналогичную сумму «Норникель» также планирует направить на развитие новых производств в России в партнерстве с крупными российскими компаниями. «По медным проектам у нас будет один партнер, по никелевым и литиевым материалам – другие. То есть у нас будет диверсификация, и со всеми партнерами будут разные условия, – говорил Потанин. – Мы получаем доступ к продвинутым технологиям в важных для РФ отраслях, а наши партнеры – возможность обеспечить свои производства сырьем на долгосрочную перспективу».
Речь идет, в частности, о литиевом проекте «Норникеля» и «Росатома» по освоению Колмозерского месторождения в Мурманской области. Первую продукцию планируется получить уже в 2026 г., а на проектную мощность – 45 000 т карбоната лития – выйти в 2030 г., уточнил представитель ГМК. По словам собеседника, дочернее предприятие «Норникеля» и «Росатома» «Полярный литий» близко к заключению первого контракта с китайским партнером в рамках программы трансфера технологий. Что это за партнер, собеседник «Ведомостей» не сказал, но уточнил, что китайская компания примет участие в разработке технологии обогащения руды Колмозерского месторождения лития, химико-металлургической переработки концентрата, создании технологических схем, выборе оборудования горного предприятия, обогатительной фабрики и химико-металлургического производства.
Следующий этап литиевого проекта – аккумуляторное производство. После переноса плавильного производства с Медного завода в Китай – то есть ближе к рынкам сбыта, у «Норникеля» появляется возможность освоить технологии по производству батарейных материалов, рассказал Потанин. Удлинение производственной цепочки обеспечит гарантированный сбыт продукции, а также возможность переноса технологии в Россию, уточнил «Ведомостям» представитель «Норникеля». По его словам, использование готовой технологии позволит уже в 2028-2030 гг. создать первое в России производство никельсодержащих катодных активных материалов для литий-ионных батарей на базе Кольского дивизиона компании. «Производство батарей – это ключевая история и для транспорта, и для различных промышленных объектов, – объяснял Потанин. – То есть мы экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносим в Китай, а взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране».
Этот проект позволит компании уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на наш металл, созданием товарных запасов, говорил в интервью Потанин: «Сейчас под постоянным риском находятся от 15% до 20% доходов, и часть таких рисков уже реализовались».
По его словам, осуществление международных проектов позволит ликвидировать дисконты, а также увеличить объемы производства в России за счет «расшивания узкого горла». По расчетам «Норникеля», которые компания предоставила в правительство, в Минфин и Минпром, после реализации этого проекта компания сможет увеличить выручку на 20% в сравнении с ситуацией до начала 2022 г., сказал Потанин. «Для целей бюджета мы фактически в течение четырех лет выйдем на показатели, которые почти в 1,5 раза лучше, чем то, что мы сейчас имеем, и на 20% лучше, чем 2-4 года назад. Что позволит больше зарабатывать и платить больше налогов в бюджет», – подчеркнул он.