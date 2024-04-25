«Норникель» назвал параметры обнародованной Потаниным стратегии

По его словам, осуществление международных проектов позволит ликвидировать дисконты, а также увеличить объемы производства в России за счет «расшивания узкого горла». По расчетам «Норникеля», которые компания предоставила в правительство, в Минфин и Минпром, после реализации этого проекта компания сможет увеличить выручку на 20% в сравнении с ситуацией до начала 2022 г., сказал Потанин. «Для целей бюджета мы фактически в течение четырех лет выйдем на показатели, которые почти в 1,5 раза лучше, чем то, что мы сейчас имеем, и на 20% лучше, чем 2-4 года назад. Что позволит больше зарабатывать и платить больше налогов в бюджет», – подчеркнул он.