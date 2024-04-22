«Норникель» намерен перенести мощности медного завода в Китай

«Норникель» намерен перенести мощности медного завода в КитайПроект решит проблемы с расчетами
Санкционное давление заставило «Норильский никель» задуматься о переносе плавильных мощностей по медному концентрату в Китай. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Владимира Потанина.
По словам Потанина, это решение позволит приблизить товар к месту потребления и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский – китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай. Также перенос медного завода в значительной степени решает вопросы взаиморасчетов.
«Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае – в Китай. А на Китай приходится 50% потребления никеля и меди», – объяснил Потанин, добавив, что, с учетом отказа Европы и Америки, на Китай будет приходиться больше половины реализации.
По словам Потанина, создание совместного предприятия с международными партнерами означает, что российская сторона будет получать долю в доходах международных проектов и значительную часть из них возвращать в виде дивидендов в РФ для инвестиций внутри страны.
«Проект позволит нам уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на наш металл, созданием товарных запасов», – пояснил президент «Норникеля».
Об этом проекте, уточнил Потанин, уже известно на всех уровнях, включая президента и председателя правительства, ведется взаимодействие с профильными министерствами. В компании предполагают, что «проект имеет все шансы быть поддержанным в документальном плане».
По итогам 2023 г. «Норильский никель» снизил объемы производства меди на 2%, никеля – на 5%, палладия – на 4%, но на 2% нарастил выпуск платины. Снижение объемов производства никеля компания связала с тестированием и вводом в эксплуатацию горного оборудования от новых поставщиков. Снижение выпуска меди в «Норникеле» обосновали снижением добычи руды, а также проведением настройки технологических процессов для повышения качества медных катодов с целью выполнения требований новых потребителей.
Компания прогнозирует, что в 2024 г. никель будет произведен в объеме 184 000–194 000 т, медь – 334 000–354 000 т, платина – 567 000–605 000 тройских унций, палладий – 2,3–2,5 млн тройских унций.