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«Норникель» намерен перенести мощности медного завода в Китай

Проект решит проблемы с расчетами
Ведомости

Санкционное давление заставило «Норильский никель» задуматься о переносе плавильных мощностей по медному концентрату в Китай. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Владимира Потанина.

По словам Потанина, это решение позволит приблизить товар к месту потребления и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский – китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай. Также перенос медного завода в значительной степени решает вопросы взаиморасчетов.

«Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае – в Китай. А на Китай приходится 50% потребления никеля и меди», – объяснил Потанин, добавив, что, с учетом отказа Европы и Америки, на Китай будет приходиться больше половины реализации.

По словам Потанина, создание совместного предприятия с международными партнерами означает, что российская сторона будет получать долю в доходах международных проектов и значительную часть из них возвращать в виде дивидендов в РФ для инвестиций внутри страны.

«Проект позволит нам уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на наш металл, созданием товарных запасов», – пояснил президент «Норникеля».

Об этом проекте, уточнил Потанин, уже известно на всех уровнях, включая президента и председателя правительства, ведется взаимодействие с профильными министерствами. В компании предполагают, что «проект имеет все шансы быть поддержанным в документальном плане».

По итогам 2023 г. «Норильский никель» снизил объемы производства меди на 2%, никеля – на 5%, палладия – на 4%, но на 2% нарастил выпуск платины. Снижение объемов производства никеля компания связала с тестированием и вводом в эксплуатацию горного оборудования от новых поставщиков. Снижение выпуска меди в «Норникеле» обосновали снижением добычи руды, а также проведением настройки технологических процессов для повышения качества медных катодов с целью выполнения требований новых потребителей.

Компания прогнозирует, что в 2024 г. никель будет произведен в объеме 184 000–194 000 т, медь – 334 000–354 000 т, платина – 567 000–605 000 тройских унций, палладий – 2,3–2,5 млн тройских унций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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