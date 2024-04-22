«Норникель» намерен перенести мощности медного завода в Китай

«Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае – в Китай. А на Китай приходится 50% потребления никеля и меди», – объяснил Потанин, добавив, что, с учетом отказа Европы и Америки, на Китай будет приходиться больше половины реализации.