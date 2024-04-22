UC Rusal раскрыла схему утраты «Норникелем» активов по заниженной цене

UC Rusal раскрыла схему утраты «Норникелем» активов по заниженной ценеПо ее мнению, реальная стоимость каждого из них превышала $5 млн и требовала одобрения акционеров
Алюминиевый гигант UC Rusal в Высоком суде Лондона в ходе рассмотрения его иска к президенту «Норникеля» Владимиру Потанину и структуре «Интерроса» (владеет около 36% ГМК) Whiteleave Holdings Limited описал схему, по которой, по его мнению, были распроданы по заниженной цене активы «Норникеля», что привело к убыткам компании и ее акционеров. «Ведомости» ознакомились с материалами судебного разбирательства.
Речь идет об операторе логистических услуг «Логистик-центр», Промышленной строительно-монтажной компании (ПСМК) и авиакомпании Nordstar. Эти активы, по мнению истца, были выведены за периметр «Норникеля» без согласия акционеров в связи с тем, что их оценка была занижена. По акционерному соглашению, отчуждение активов стоимостью свыше $5 млн требует решения управляющего комитета в составе трех человек – по одному от каждого из акционеров, следует из материалов дела. При этом каждый акционер может заблокировать сделку, вынесенную на обсуждение, воспользовавшись правом вето.