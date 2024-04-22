/ Бизнес

UC Rusal раскрыла схему утраты «Норникелем» активов по заниженной цене

По ее мнению, реальная стоимость каждого из них превышала $5 млн и требовала одобрения акционеров
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Алюминиевый гигант UC Rusal в Высоком суде Лондона в ходе рассмотрения его иска к президенту «Норникеля» Владимиру Потанину и структуре «Интерроса» (владеет около 36% ГМК) Whiteleave Holdings Limited описал схему, по которой, по его мнению, были распроданы по заниженной цене активы «Норникеля», что привело к убыткам компании и ее акционеров. «Ведомости» ознакомились с материалами судебного разбирательства.

Речь идет об операторе логистических услуг «Логистик-центр», Промышленной строительно-монтажной компании (ПСМК) и авиакомпании Nordstar. Эти активы, по мнению истца, были выведены за периметр «Норникеля» без согласия акционеров в связи с тем, что их оценка была занижена. По акционерному соглашению, отчуждение активов стоимостью свыше $5 млн требует решения управляющего комитета в составе трех человек – по одному от каждого из акционеров, следует из материалов дела. При этом каждый акционер может заблокировать сделку, вынесенную на обсуждение, воспользовавшись правом вето.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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