Путин передал акции «дочки» Ariston в управление структуры «Газпрома»

Документ расширяет перечень долей в уставных капиталах юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Согласно указу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аристон Термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «БСХ Бытовые Приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH). Указ вступил в силу с момента публикации.