Путин передал акции «дочки» Ariston в управление структуры «Газпрома»Решение также коснулось российского подразделения BSH Hausgerate
Президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Документ расширяет перечень долей в уставных капиталах юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Согласно указу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аристон Термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «БСХ Бытовые Приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH). Указ вступил в силу с момента публикации.
«Газпром бытовые системы» – крупнейший в России производитель бытового газового оборудования. Акционерное общество является дочерним предприятием ПАО «Газпром». BSH Hausgerate GmbH – немецкая компания по производству бытовой техники, среди ее марок известны Bosch и Siemens. Ariston Holding N.V. – итальянская корпорация, которая производит продукцию под брендом Ariston.