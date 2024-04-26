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Путин передал акции «дочки» Ariston в управление структуры «Газпрома»

Решение также коснулось российского подразделения BSH Hausgerate
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Документ расширяет перечень долей в уставных капиталах юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Согласно указу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аристон Термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «БСХ Бытовые Приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH). Указ вступил в силу с момента публикации.

«Газпром бытовые системы» – крупнейший в России производитель бытового газового оборудования. Акционерное общество является дочерним предприятием ПАО «Газпром». BSH Hausgerate GmbH – немецкая компания по производству бытовой техники, среди ее марок известны Bosch и Siemens. Ariston Holding N.V. – итальянская корпорация, которая производит продукцию под брендом Ariston.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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