Bosch нашла претендентов на покупку своей штаб-квартиры в Химках

Bosch нашла претендентов на покупку своей штаб-квартиры в ХимкахКупить этот бизнес-центр могут Газпромбанк или S8 Capital
Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведет переговоры с рядом российских компаний о продаже им своей штаб-квартиры (57 000 кв. м) в Химках. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, изначально компания нашла 12 претендентов, среди них, к примеру, была компания «Технониколь» миллиардера Игоря Рыбакова.
Сейчас число желающих приобрести офис, по словам собеседников, сократилось до двух, так как не у всех компаний есть опыт одобрения сделок в правительственной комиссии. В данный момент Bosch договаривается с Газпромбанком (ГПБ) и компанией S8 Capital Армена Саркисяна, говорят консультанты. Банк успел в 2023 г. выкупить более чем за $2 млрд торговые центры «Мега», S8 Capital приобрела производственные активы Bosch (заводы по производству свечей зажигания и электроинструментов и площадку по выпуску котлов отопления), а также российский бизнес американской Otis Elevator Company (производство лифтов).