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Bosch нашла претендентов на покупку своей штаб-квартиры в Химках

Купить этот бизнес-центр могут Газпромбанк или S8 Capital
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Bosch – далеко не первая компания из недружественных стран, которая избавляется от своей штаб-квартиры в России/ bosch.ru

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведет переговоры с рядом российских компаний о продаже им своей штаб-квартиры (57 000 кв. м) в Химках. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, изначально компания нашла 12 претендентов, среди них, к примеру, была компания «Технониколь» миллиардера Игоря Рыбакова.

Сейчас число желающих приобрести офис, по словам собеседников, сократилось до двух, так как не у всех компаний есть опыт одобрения сделок в правительственной комиссии. В данный момент Bosch договаривается с Газпромбанком (ГПБ) и компанией S8 Capital Армена Саркисяна, говорят консультанты. Банк успел в 2023 г. выкупить более чем за $2 млрд торговые центры «Мега», S8 Capital приобрела производственные активы Bosch (заводы по производству свечей зажигания и электроинструментов и площадку по выпуску котлов отопления), а также российский бизнес американской Otis Elevator Company (производство лифтов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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