Bosch нашла претендентов на покупку своей штаб-квартиры в Химках

Сейчас число желающих приобрести офис, по словам собеседников, сократилось до двух, так как не у всех компаний есть опыт одобрения сделок в правительственной комиссии. В данный момент Bosch договаривается с Газпромбанком (ГПБ) и компанией S8 Capital Армена Саркисяна, говорят консультанты. Банк успел в 2023 г. выкупить более чем за $2 млрд торговые центры «Мега», S8 Capital приобрела производственные активы Bosch (заводы по производству свечей зажигания и электроинструментов и площадку по выпуску котлов отопления), а также российский бизнес американской Otis Elevator Company (производство лифтов).