ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка

9 апреля служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности. В рекламном видеоролике утверждалось, что то за открытие счета клиенту Альфа-банка будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.