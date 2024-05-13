ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка

ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банкаКредитной организации грозит штраф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении рекламного законодательства в отношении Альфа-банка из-за ненадлежащей рекламы «Альфа-вклада», сообщило ведомство.
«В рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу в размере 16% годовых. Однако данные об иных влияющих на получение дохода условиях – сумме и сроке вклада – в рекламе отсутствовали», – указано в сообщении службы.
В рекламе утверждалось, что «лучшая ставка в стране в Альфа-Банке». ФАС признала данное сравнение некорректным. Кредитной организации организации грозит штраф.
27 апреля ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка. В соответствии с комментарием службы, в рекламе утверждалось, что «Альфа-Банк – лучший мобильный банк». При этом поясняющая сноска – «по версии Markswebb» – приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени.
9 апреля служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности. В рекламном видеоролике утверждалось, что то за открытие счета клиенту Альфа-банка будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.