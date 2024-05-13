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ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка

Кредитной организации грозит штраф
Маргарита Загребельная
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении рекламного законодательства в отношении Альфа-банка из-за ненадлежащей рекламы «Альфа-вклада», сообщило ведомство.

«В рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу в размере 16% годовых. Однако данные об иных влияющих на получение дохода условиях – сумме и сроке вклада – в рекламе отсутствовали», – указано в сообщении службы.

В рекламе утверждалось, что «лучшая ставка в стране в Альфа-Банке». ФАС признала данное сравнение некорректным. Кредитной организации организации грозит штраф.

Представитель Альфа-банка отказался от комментариев.

27 апреля ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка. В соответствии с комментарием службы, в рекламе утверждалось, что «Альфа-Банк – лучший мобильный банк». При этом поясняющая сноска – «по версии Markswebb» – приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени.

9 апреля служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности. В рекламном видеоролике утверждалось, что то за открытие счета клиенту Альфа-банка будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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