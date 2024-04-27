ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка

27 февраля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы, размещенной на конструкциях в Москве. На баннере крупным шрифтом была напечатана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. При этом данные об условиях получения дохода по вкладу указывались в сноске также трудным для восприятия шрифтом. В «Сбере» с претензией ФАС не согласились. Первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев добавил, что Сбербанк сможет дать детальные комментарии после изучения официальных документов от ФАС.