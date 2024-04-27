ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка из-за трудночитаемой сноски, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«В рекламе, которая транслировалась на федеральных каналах, утверждалось, что «Альфа-Банк – лучший мобильный банк». Поясняющая сноска: «по версии Markswebb» приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени», – пояснили в ФАС.
Ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Если нарушение будет установлено, банк привлекут к административной ответственности.
25 апреля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за трудного для восприятия шрифта в рекламе. По данным службы, в рекламе банка крупным шрифтом была указана «привлекательная для потребителя» информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых, однако данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
27 февраля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы, размещенной на конструкциях в Москве. На баннере крупным шрифтом была напечатана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. При этом данные об условиях получения дохода по вкладу указывались в сноске также трудным для восприятия шрифтом. В «Сбере» с претензией ФАС не согласились. Первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев добавил, что Сбербанк сможет дать детальные комментарии после изучения официальных документов от ФАС.