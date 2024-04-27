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ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка из-за трудночитаемой сноски, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«В рекламе, которая транслировалась на федеральных каналах, утверждалось, что «Альфа-Банк – лучший мобильный банк». Поясняющая сноска: «по версии Markswebb» приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени», – пояснили в ФАС.

Ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Если нарушение будет установлено, банк привлекут к административной ответственности.

«Ведомости» направили запрос в Альфа-Банк.

25 апреля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за трудного для восприятия шрифта в рекламе. По данным службы, в рекламе банка крупным шрифтом была указана «привлекательная для потребителя» информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых, однако данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

27 февраля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы, размещенной на конструкциях в Москве. На баннере крупным шрифтом была напечатана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. При этом данные об условиях получения дохода по вкладу указывались в сноске также трудным для восприятия шрифтом. В «Сбере» с претензией ФАС не согласились. Первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев добавил, что Сбербанк сможет дать детальные комментарии после изучения официальных документов от ФАС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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