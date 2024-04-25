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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за мелкого шрифта в рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Сбербанка из-за трудного для восприятия шрифта в рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело о нарушении федерального закона «О рекламе» было возбуждено после жалобы на рекламу Сбербанка, которая транслировалась в эфире телеканала «Петербург – 5 канал». По данным службы, в ней крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых.

«Однако данные об иных условиях, таких как минимальная сумма и срок для открытия вклада, а также ограничения использования средств с закрытых ранее вкладов, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом», – говорится в сообщении.

Помимо прочего, в сноске сообщалось, что условия по вкладу действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка.

«Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», – подчеркнули в ФАС.

Дело возбуждено о нарушении ч. 7 ст. 5, п. 2 ч. 2 ст. 28 федерального закона «О рекламе». Если нарушение будет установлено, банк привлекут к административной ответственности.

27 февраля ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за признаков нарушения закона о рекламе. Поводом для возбуждения дела стала жалоба на рекламу «Сбера», размещенную на рекламных конструкциях в Москве. На баннере крупным шрифтом была напечатана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. При этом данные об условиях получения дохода по вкладу указывались в сноске также трудным для восприятия шрифтом.

Кроме того, в начале декабря 2023 г. ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк Страхование жизни» из-за антиконкурентного соглашения. В ведомство поступили обращения о навязывании пакета услуг «Домклик плюс», которые включают услуги страховщика. С помощью пакета можно получить скидку на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком. При этом ранее для получения такой скидки заемщик мог заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. В «Сбере» с претензией ФАС не согласились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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