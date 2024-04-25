ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за мелкого шрифта в рекламе

Кроме того, в начале декабря 2023 г. ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк Страхование жизни» из-за антиконкурентного соглашения. В ведомство поступили обращения о навязывании пакета услуг «Домклик плюс», которые включают услуги страховщика. С помощью пакета можно получить скидку на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком. При этом ранее для получения такой скидки заемщик мог заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. В «Сбере» с претензией ФАС не согласились.