ФАС запросила мнение страховщиков в рамках дела против Сбербанка

ФАС запросила мнение страховщиков в рамках дела против СбербанкаВедомство выясняет у рынка, как появление подписки «Домклик» отразилось на продаже кредитных полисов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает расследовать дело об антиконкурентном соглашении Сбербанка и его страховой «дочки» при оформлении ипотеки: ведомство опросило других участников рынка о том, как на продажи кредитных полисов повлияла подписка «Домклик» со страховкой. ФАС 26 марта разослала письмо страховщикам жизни, полисы которых оформляются с кредитом, – срок ответа истек 5 апреля. Документ есть у «Ведомостей», его получение подтвердили два адресата, а также генеральный директор «Абсолют страхования» Дмитрий Руденко и представитель «Ренессанс страхования». Представитель ФАС подтвердил направление документа страховщикам.
Ведомство в декабре 2023 г. возбудило дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» из-за жалоб граждан на навязывание страховки для ипотеки: банк предлагал скидку к ставке в 1 п. п. при оформлении подписки на собственный сервис «Домклик плюс», куда входит полис страхования жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни» и подписка на «Сберпрайм». Подключение этого пакета услуг не влияло на принятие решения о выдаче кредита, но от его наличия зависела процентная ставка. И если прежде заемщик для получения скидки мог купить полис у любого страховщика, аккредитованного в банке, с середины 2023 г. скидка стала предоставляться только при выборе пакета «Домклик плюс».