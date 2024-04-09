ФАС запросила мнение страховщиков в рамках дела против Сбербанка

Ведомство в декабре 2023 г. возбудило дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» из-за жалоб граждан на навязывание страховки для ипотеки: банк предлагал скидку к ставке в 1 п. п. при оформлении подписки на собственный сервис «Домклик плюс», куда входит полис страхования жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни» и подписка на «Сберпрайм». Подключение этого пакета услуг не влияло на принятие решения о выдаче кредита, но от его наличия зависела процентная ставка. И если прежде заемщик для получения скидки мог купить полис у любого страховщика, аккредитованного в банке, с середины 2023 г. скидка стала предоставляться только при выборе пакета «Домклик плюс».