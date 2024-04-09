/ Финансы

ФАС запросила мнение страховщиков в рамках дела против Сбербанка

Ведомство выясняет у рынка, как появление подписки «Домклик» отразилось на продаже кредитных полисов
Софья Шелудченко
ФАС выясняет у страховщиков жизни, как появление подписки «Домклик» отразилось на продажах кредитных полисов/ Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает расследовать дело об антиконкурентном соглашении Сбербанка и его страховой «дочки» при оформлении ипотеки: ведомство опросило других участников рынка о том, как на продажи кредитных полисов повлияла подписка «Домклик» со страховкой. ФАС 26 марта разослала письмо страховщикам жизни, полисы которых оформляются с кредитом, – срок ответа истек 5 апреля. Документ есть у «Ведомостей», его получение подтвердили два адресата, а также генеральный директор «Абсолют страхования» Дмитрий Руденко и представитель «Ренессанс страхования». Представитель ФАС подтвердил направление документа страховщикам.

Ведомство в декабре 2023 г. возбудило дело в отношении Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» из-за жалоб граждан на навязывание страховки для ипотеки: банк предлагал скидку к ставке в 1 п. п. при оформлении подписки на собственный сервис «Домклик плюс», куда входит полис страхования жизни и здоровья от «Сбербанк страхование жизни» и подписка на «Сберпрайм». Подключение этого пакета услуг не влияло на принятие решения о выдаче кредита, но от его наличия зависела процентная ставка. И если прежде заемщик для получения скидки мог купить полис у любого страховщика, аккредитованного в банке, с середины 2023 г. скидка стала предоставляться только при выборе пакета «Домклик плюс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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