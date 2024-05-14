Доходы пиратских онлайн-кинотеатров за пять лет сократились более чем в два раза

Доходы пиратских онлайн-кинотеатров за пять лет сократились более чем в два разаЧасть потребителей такого контента привыкла платить за легальный контент, а часть – ушла в мессенджеры и соцсети
Рынок онлайн-пиратства видеоконтента в России по итогам 2023 г. составил $38 млн, сократившись год к году на 16%, подсчитали аналитики подразделения Digital Risk Protection компании F.A.A.C.T. (бывшая Group IB). Доходы нелегальных распространителей нелицензированных копий фильмов и сериалов продолжают падать уже пятый год подряд, говорится в исследовании: так, в 2018 г. объем рынка нелегального видеоконтента составлял рекордные $87 млн, а к 2023 г. уменьшился более чем вдвое.
Помимо этого, за прошлый год трафик поисковых запросов на пиратские сайты сократился на 10%, а на легальные стриминговые видеосервисы он увеличился на те же 10%. По данным аналитиков F.A.C.C.T., вместе со снижением интереса зрителей, происходит снижение доходов пиратов от рекламы: средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) составил $3,13, что на 6% меньше, чем в 2022 г, а по сравнению с 2018 г. — меньше в 2,5 раза ($8,17).
При этом, несмотря на сокращение рынка и трафика поисковых запросов, количество пиратских доменов с русскоязычным видеоконтентом продолжило расти, составив в прошлом году 80 000 ресурсов, что на 11 000 больше чем в 2022 г. Аналитики F.A.C.C.T. уточняют, что в 82% случаев данный контент размещался на сайтах, в 12% — в социальных сетях и мессенджерах и в 6% случаев был загружен на видеохостинги. По словам представителя компании, увеличение количества доменов связано с технологиями автоматизации и использованием пиратами динамически изменяющихся зеркал, которые позволяют им дольше оставаться в поисковой выдаче.
В то же время на фоне геополитической ситуации студии «альтернативного» озвучивания в пиратской индустрии сформировали вокруг себя собственный рынок. По данным экспертов Digital Risk Protection, в России в 2023 г. были активны не менее 50 студий, связанных с индустрией онлайн-пиратства, занимающихся переводом и озвучанием фильмов, сериалов, в том числе отдельных популярных в России жанров – турецких, в также азиатских дорам и аниме.
«Улучшения процессов мониторинга и блокировок, уход части серых рекламодателей, появление механизма быстрого удаления ссылок в поисковой выдаче заставляют пиратов терять доход и свои ресурсы, – отмечает руководитель департамента Digital Risk Protection F.A.C.C.T. Станислав Гончаров. – Но все равно нелегальные ресурсы могут отнять примерно треть трафика незащищенных картин у легальных кинотеатров».
На рынке онлайн-пиратства есть свои сильные игроки, которые подминают под себя рынок, говорит генеральный директор Datananny, эксперт рынка НТИ SafeNet Иван Линдберг: число доменов растет, потому что пиратам нужно как можно больше «зеркал» – сайтов-копий – чтобы обходить блокировки Роскомнадзора и захватывать поисковую выдачу. По словам Линдберга, в целом пиратства не становится меньше – те, кто на нем стоит уверенно, продолжают это делать с еще большим успехом.
Снижение доходов пиратов связано с перераспределением игроков на рынке, в том числе тех, кто эту рекламу размещает, добавляет Линдберг. «Деятельность компаний, которые приносили большую доходность онлайн-пиратству, сократилась: часть игроков поменялись, кто-то совсем ушел с рынка», – уточняет он. По словам руководителя департамента расследований T.Hunter, эксперта рынка НТИ SafeNet Игоря Бедерова, это также происходит на фоне развития отечественных кинотеатров и их активной борьбой с пиратством. Кроме того у российских пользователей прививается культура оплаты сервисов онлайн-кинотеатров, что на порядок удобнее, «чем просматривать кучу раздражающей рекламы на пиратских площадках», говорит Линдберг. «К сожалению, официальные онлайн-кинотеатры не всегда содержат желаемый пользователем контент, поэтому люди все равно уходят на пиратские площадки. Однако это все же отражает динамику в пользу легализации потребления контента», – считает эксперт.
С февраля 2022 г. ряд западных видео-сервисов ограничили доступ к легальному контенту убрав возможность оплаты подписки для пользователей из России, напоминает Бедеров. Это спровоцировало не только развитие отечественных онлайн-кинотеатров, но и рост числа пиратского контента, распространяемого через мессенджеры, соцсети, вебсайты и торренты, продолжает он. «Уйдя из России, западные компания потеряли формальное право защищать интересы правообладателей, что привело к снижению числа правонарушений, связанных с пиратством, – говорит Бедеров. – Оборотной стороной является рост пиратства и в отношении отечественного контента».