Доходы пиратских онлайн-кинотеатров за пять лет сократились более чем в два раза

Снижение доходов пиратов связано с перераспределением игроков на рынке, в том числе тех, кто эту рекламу размещает, добавляет Линдберг. «Деятельность компаний, которые приносили большую доходность онлайн-пиратству, сократилась: часть игроков поменялись, кто-то совсем ушел с рынка», – уточняет он. По словам руководителя департамента расследований T.Hunter, эксперта рынка НТИ SafeNet Игоря Бедерова, это также происходит на фоне развития отечественных кинотеатров и их активной борьбой с пиратством. Кроме того у российских пользователей прививается культура оплаты сервисов онлайн-кинотеатров, что на порядок удобнее, «чем просматривать кучу раздражающей рекламы на пиратских площадках», говорит Линдберг. «К сожалению, официальные онлайн-кинотеатры не всегда содержат желаемый пользователем контент, поэтому люди все равно уходят на пиратские площадки. Однако это все же отражает динамику в пользу легализации потребления контента», – считает эксперт.