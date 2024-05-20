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«Уралкалий» заключил третий СПИК по выпуску хлористого калия

Это позволит компании быстрее наращивать объемы экспорта данной продукции
Дарья Савенкова
Денис Абрамов / Ведомости

Производитель удобрений «Уралкалий» 6 мая 2024 г. заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на производство гранулированного хлористого калия на площадке в Березниках в Пермском крае, следует из реестра СПИКов в государственной информационной системе «Промышленность».

Сумма инвестиций в новый проект составит 8,3 млрд руб. Запуск производства намечен на 2026 г., продукция будет поставляться в том числе на экспорт – в качестве удобрения и компонента для производства тукосмесей (микс из гранул различных видов удобрений). Этот СПИК «Уралкалий» заключил на 15 лет до конца 2038 г. За это время планируется произвести продукции на 195 млрд руб., следует из документации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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