«Уралкалий» заключил третий СПИК по выпуску хлористого калия

«Уралкалий» заключил третий СПИК по выпуску хлористого калияЭто позволит компании быстрее наращивать объемы экспорта данной продукции
Производитель удобрений «Уралкалий» 6 мая 2024 г. заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на производство гранулированного хлористого калия на площадке в Березниках в Пермском крае, следует из реестра СПИКов в государственной информационной системе «Промышленность».
Сумма инвестиций в новый проект составит 8,3 млрд руб. Запуск производства намечен на 2026 г., продукция будет поставляться в том числе на экспорт – в качестве удобрения и компонента для производства тукосмесей (микс из гранул различных видов удобрений). Этот СПИК «Уралкалий» заключил на 15 лет до конца 2038 г. За это время планируется произвести продукции на 195 млрд руб., следует из документации.
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