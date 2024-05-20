«Уралкалий» заключил третий СПИК по выпуску хлористого калия

Сумма инвестиций в новый проект составит 8,3 млрд руб. Запуск производства намечен на 2026 г., продукция будет поставляться в том числе на экспорт – в качестве удобрения и компонента для производства тукосмесей (микс из гранул различных видов удобрений). Этот СПИК «Уралкалий» заключил на 15 лет до конца 2038 г. За это время планируется произвести продукции на 195 млрд руб., следует из документации.