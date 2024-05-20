Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского почти 1 млрд рублей

25 января Одинцовский горсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад», в котором расположены дома Ходорковского, Лебедева и бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина (признан иноагентом), а также бывших топ-менеджеров компании и ее дом приемов. Как и заявленный иск, имущество было конфисковано также в рамках приговора Мещанского райсуда 2005 г., осудившего на девять лет Ходорковского и Лебедева за неуплату налогов. Ходорковский и Лебедев были задержаны в 2003 г. В мае 2005 г. Мещанский суд Москвы вынес совладельцам контрольного пакета акций ЮКОСа приговор, назначив им по девять лет колонии. Позднее Мосгорсуд этот срок снизил. Приговор по второму делу был вынесен в 2010 г. Бывшие совладельцы ЮКОСа были признаны виновными в хищении нефти путем перепродажи ее аффилированным компаниям и легализации похищенного и приговорены к 14 годам лишения свободы.