Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского почти 1 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского почти 1 млрд рублейБеседа по иску назначена на 27 мая в закрытом режиме
Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Мещанский суд Москвы с требованием обратить в доход государства 986 млн руб. и около $2 млн к бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иноагентов и объявлен в розыск) и Платону Лебедеву, сообщил «Ведомостям» источник.
Исковое заявление было подано 8 мая. Третьим ответчиком по иску проходит «Сибирская лизинговая компания». Как уточнил «Ведомостям» собеседник, надзорное ведомство хочет конфисковать средства на банковских счетах ответчиков на общую сумму в размере 1,413 млрд руб. в счет погашения возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением.
В 2005 г. в законную силу вступил приговор Мещанского суда: Ходорковский и Лебедев были признаны виновными среди прочих различных преступлений и в неуплате налогов. Вместе с приговором суд удовлетворил гражданский иск ФНС России о взыскании ущерба на сумму 17,4 млрд руб. Осужденные добровольно не вернули государству эти средства, поэтому в их отношении приставами было возбуждено исполнительное производство.
Источник «Ведомостей» рассказал, что Генпрокуратура хочет обратить в пользу государства средства, находящиеся на счетах ООО «Эвойл», ООО «Ратибор», ООО «Восточно-сибирская сервисная компания», ООО «Рентли», ООО «Сатурн XXV», ООО «Фаргойл», ООО «Сибирская лизинговая компания», ЗАО «Спецавтотранс», «Менатеп лимитед», принадлежащие Ходорковскому и Лебедеву.
Эти организации, считает ведомство, были подставными – через них преступным путем переводилась выручка от продажи нефтесырья. В настоящий момент все компании уже ликвидированы без установления правопреемства.
Предварительная беседа по иску назначена на 27 мая. Заседание пройдет в закрытом режиме.
25 января Одинцовский горсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад», в котором расположены дома Ходорковского, Лебедева и бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина (признан иноагентом), а также бывших топ-менеджеров компании и ее дом приемов. Как и заявленный иск, имущество было конфисковано также в рамках приговора Мещанского райсуда 2005 г., осудившего на девять лет Ходорковского и Лебедева за неуплату налогов. Ходорковский и Лебедев были задержаны в 2003 г. В мае 2005 г. Мещанский суд Москвы вынес совладельцам контрольного пакета акций ЮКОСа приговор, назначив им по девять лет колонии. Позднее Мосгорсуд этот срок снизил. Приговор по второму делу был вынесен в 2010 г. Бывшие совладельцы ЮКОСа были признаны виновными в хищении нефти путем перепродажи ее аффилированным компаниям и легализации похищенного и приговорены к 14 годам лишения свободы.
В 2013 г. президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, после чего он уехал из России. 20 мая 2022 г. Минюст России внес Ходорковского в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
В 2015 г. Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на бизнесмена Евгения Рыбина. Затем эта карточка была изъята из базы МВД России, но 9 января была размещена повторно – без указания статьи.