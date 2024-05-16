Генпрокуратура подала иск к Ходорковскому и Лебедеву

25 января Одинцовский горсуд одобрил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад», в котором расположены дома Ходорковского, Лебедева и бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина (признан иноагентом), а также бывших топ-менеджеров компании и ее дом приемов. «Коммерсантъ» писал, что представители ведомства в суде опирались на приговор Мещанского райсуда 2005 г., осудившего на девять лет Ходорковского и Лебедева за неуплату налогов. Одновременно с этим был удовлетворен гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб.