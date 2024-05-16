Генпрокуратура подала иск к Ходорковскому и Лебедеву

Генпрокуратура подала иск к Ходорковскому и ЛебедевуТребования ведомства пока неизвестны
Мещанский суд Москвы 8 мая зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора в интересах РФ к бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен в реестр иноагентов и объявлен в розыск) и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания», обнаружили «Ведомости» в судебной картотеке.
Иск заявлен в категории дел «211 – прочие исковые заявления». Какие именно исковые требования заявлены к ответчикам, представитель суда уточнить не смог.
В эту категорию дел относят иски, которые не относятся к другим категориям, в том числе туда зачастую попадают исковые заявления об обращении имущества или средств ответчика в доход государства. Тот ли это случай, пока неизвестно.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру о сути исковых требований. Представитель Ходорковского заявил «Ведомостям», что у него пока нет информации по этому делу.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сибирская лизинговая компания» было ликвидировано вследствие банкротства в ноябре 2019 г. Из решения Арбитражного суда Москвы по иску министерства по налогам и сборам к ОАО «НК "ЮКОС" следует, что лизинговая компания была связана или зависима от нефтяной, что подтверждается указанием в оформляемых документах следующих физических лиц как учредителей и должностных лиц. В этом решении говорится, что генеральным директором был Авдейкин П.В.
«Фактически контроль за деятельностью названных выше организаций осуществлялся ОАО “НК “ЮКОС”. Связанность всех организаций, часть из которых была зарегистрирована на территории с льготным режимом налогообложения, их зависимость от ОАО “НК “ЮКОС”, а также зависимость одних и тех же физических лиц, выступающих в качестве учредителей, руководителей, является доказательством недобросовестности ОАО “НК “ЮКОС” в вопросах налогообложения, о чем будет сказано ниже», – говорится в решении.
25 января Одинцовский горсуд одобрил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад», в котором расположены дома Ходорковского, Лебедева и бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина (признан иноагентом), а также бывших топ-менеджеров компании и ее дом приемов. «Коммерсантъ» писал, что представители ведомства в суде опирались на приговор Мещанского райсуда 2005 г., осудившего на девять лет Ходорковского и Лебедева за неуплату налогов. Одновременно с этим был удовлетворен гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб.
Ходорковский и Лебедев были задержаны в 2003 г. В мае 2005 г. Мещанский суд Москвы вынес совладельцам контрольного пакета акций ЮКОСа приговор, назначив им по девять лет колонии. Позднее Мосгорсуд этот срок снизил. Приговор по второму делу был вынесен в 2010 г. Бывшие совладельцы ЮКОСа были признаны виновными в хищении нефти путем перепродажи ее аффилированным компаниям и легализации похищенного и приговорены к 14 годам лишения свободы.
В 2013 г. президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, после чего он уехал из России. 20 мая 2022 г. Минюст России внес Ходорковского в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Согласно данным министерства, Ходорковского спонсирует источник на Украине.
В 2015 г. Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на бизнесмена Евгения Рыбина. Затем эта карточка была изъята из базы МВД России, но 9 января была размещена повторно – без указания статьи.