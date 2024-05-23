Болгарский НПЗ «Лукойла» нарастил поставки сырья из Казахстана

Болгарский НПЗ «Лукойла» нарастил поставки сырья из КазахстанаПредприятие ищет возможности для загрузки мощностей после прекращения отгрузок нефти из России
В мае этого года крупнейшим поставщиком нефти стал Казахстан: 1–20 мая трейдер «Лукойла» Litasco закупал в стране в среднем 80 400 барр. в сутки – почти в 8 раз больше по сравнению с январем 2024 г. Общий объем поставленной нефти за истекший период мая составил 130 000 барр. в сутки – это самый высокий показатель с начала года. При этом НПЗ в Бургасе способен перерабатывать ежедневно 195 000 барр.
Старший аналитик по нефти Kpler Виктор Катона поясняет, что компания закупает в Казахстане высокосернистую нефть сорта Kebco (аналог российской Urals), которая экспортируется через порт в Новороссийске, а также более легкую CPC Blend. На НПЗ также поставляется тяжелая иракская нефть. В мае объем таких поставок, по данным Kpler, составил 42 100 барр. в сутки (втрое больше по сравнению с январем этого года). Вероятнее всего, поставки осуществляются с проекта компании «Западная Курна – 2».