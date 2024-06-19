Япония сократила закупки СПГ в России

Япония сократила закупки СПГ в РоссииСнижение потребления газа для электростанций связано с перезапуском АЭС
Япония снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе – мае 2024 г. на 6,5% к тому же периоду прошлого года до 2,4 млн т, следует из статистики минфина страны, которую изучили «Ведомости». При этом в мае этого года наблюдалось самое сильное сокращение поставок с начала года – на 40,5% к маю прошлого года до 363 000 т.
В целом поставки СПГ в Японию в январе – мае этого года остались примерно на прошлогоднем уровне: снижение составило чуть меньше 1%. Всего было импортировано 27,8 млн т. В мае импорт СПГ сокращался преимущественно за счет поставок из России. США нарастили поставки на японский рынок почти вдвое до 494 000 т, страны Азии (данные приводятся без разбивки по конкретным государствам) – на 27% до 1,5 млн т, Ближнего Востока – более чем вдвое до 464 000 т.
В прошлом году также наблюдалось сокращение импорта российского СПГ на 10,7% до 6,1 млн т.
Япония является одним из крупнейших импортеров СПГ в мире, следует из данных Shell LNG Outlook 2024. В прошлом году Япония уступила первенство по объему импорта Китаю, снизив ввоз СПГ на 8% год к году до 66,2 млн т. Страна зависит от ввоза энергоносителей, в том числе сжиженного газа, поэтому создала коммерческие запасы СПГ, а в конце прошлого года – государственный стратегический резерв сжиженного газа, отмечалось в ноябрьском обзоре S&P Global Commodity Insights. По данным Shell, общая мощность хранилищ СПГ в Японии составляет 12 млрд куб. м.
Сокращение импорта СПГ в Японии связано с перезапуском атомных реакторов, остановленных после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г., отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Он напоминает, что японские власти планируют к 2030 г. увеличить долю атомной генерации до 20-22% и одновременно снизить долю газа в структуре энергогенерации до 20%. Для этого, по его оценкам, стране понадобится перезапустить 13 реакторов мощностью более 11 ГВт. В 2023 г. регулярную выработку энергии возобновили первый и второй энергоблоки АЭС «Такахама» общей мощностью 1,56 ГВт, в результате доля АЭС в структуре генерации Японии выросла до 7,6% против 5% в 2022 г., а доля газа сократилась почти на 2 п. п. до 32,8%. Снижение поставок в мае этого года является сезонным явлением, добавляет руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин.
Родионов отмечает, что сокращение потребления СПГ Японией – долгосрочный тренд. Но он вряд ли затронет сырье с «Сахалина-2», в пользу которого говорят участие японских акционеров и короткое плечо доставки, полагает он. Тимонин отмечает, что большая часть российского сжиженного газа поставляется в Японию в рамках долгосрочных контрактов. Поэтому импорт по итогам 2024 г., вероятно, останется на уровне 2023 г. и составит около 6 млн т, добавляет он.
Японским компаниям Mitsui и Mitsubishi принадлежит 12,5% и 10% соответственно в российском СПГ-проекте «Сахалин-2». После начала СВО на Украине в феврале 2022 г. власти Японии и руководство этих компаний неоднократно заявляли, что продолжат участие в нем, поскольку это необходимо «для обеспечения энергобезопасности» страны. Также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC принадлежит 10% в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», который должен был начать отгрузку продукции в I квартале 2024 г.
Страны Запада стремятся ограничить импорт российского СПГ, но пока не слишком успешно. Великобритания официально объявила, что больше не станет покупать российский газ, еще в 2023 г. Польша и страны Прибалтики настаивали на полном запрете на поставки российского СПГ в Евросоюз (ЕС) в рамках 13-го пакета санкций, но другие страны ЕС это предложение не поддержали.
Вместо этого в конце июня Евросоюз утвердил механизм, который позволит странам – членам союза приостанавливать на год поставки сжиженного газа из России самостоятельно (но такое право появится у них не ранее 2026 г.). Интернет-издание EUObserver 19 июня сообщило со ссылкой на проект документа, что ограничения на поставки СПГ из России включены в 14-й пакет санкций (должен быть согласован к концу июня). В чем именно будут заключаться ограничения, не уточняется.