Япония сократила закупки СПГ в России

Сокращение импорта СПГ в Японии связано с перезапуском атомных реакторов, остановленных после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г., отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Он напоминает, что японские власти планируют к 2030 г. увеличить долю атомной генерации до 20-22% и одновременно снизить долю газа в структуре энергогенерации до 20%. Для этого, по его оценкам, стране понадобится перезапустить 13 реакторов мощностью более 11 ГВт. В 2023 г. регулярную выработку энергии возобновили первый и второй энергоблоки АЭС «Такахама» общей мощностью 1,56 ГВт, в результате доля АЭС в структуре генерации Японии выросла до 7,6% против 5% в 2022 г., а доля газа сократилась почти на 2 п. п. до 32,8%. Снижение поставок в мае этого года является сезонным явлением, добавляет руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин.