Промпроизводство в мае ускорилось на фоне спроса со стороны ВПК

Промышленное производство в годовом разрезе ускорилось в мае до 5,3% по сравнению с тем же месяцем в 2023 г. после 3,9% в апреле, подсчитал Росстат. Динамика в целом – лучшая с февраля, когда рост составил 8,5% год к году.