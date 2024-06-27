Промпроизводство в мае ускорилось на фоне спроса со стороны ВПК

Промпроизводство в мае ускорилось на фоне спроса со стороны ВПКЛидером стала обрабатывающая промышленность
Промышленное производство в годовом разрезе ускорилось в мае до 5,3% по сравнению с тем же месяцем в 2023 г. после 3,9% в апреле, подсчитал Росстат. Динамика в целом – лучшая с февраля, когда рост составил 8,5% год к году.
Наибольший рост отмечается в выпуске изделий из металла, не считая машин и оборудования (рост производства на 55,9%), компьютеров, электроники и оптики (+27,5%), а также в секторе производства авиатехники, судостроения и т. д. (+20,9%). В числе отраслей, где годовые темпы сократились, – изготовление табака (-3,5%) и добыча угля (-1,4%).
Добыча полезных ископаемых в мае сократилась на 0,3% в годовом выражении, в более последовательной динамике – от месяца к месяцу – в секторе фиксируется восстановление (рост на 2,8%). Вместе с тем Росстат указывает, что прогнозы опрошенных предпринимателей из отрасли добычи полезных ископаемых стали оптимистичнее.