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Промпроизводство в мае ускорилось на фоне спроса со стороны ВПК

Лидером стала обрабатывающая промышленность
Яков Тимаков
Андрей Гордеев / Ведомости

Промышленное производство в годовом разрезе ускорилось в мае до 5,3% по сравнению с тем же месяцем в 2023 г. после 3,9% в апреле, подсчитал Росстат. Динамика в целом – лучшая с февраля, когда рост составил 8,5% год к году.

Наибольший рост отмечается в выпуске изделий из металла, не считая машин и оборудования (рост производства на 55,9%), компьютеров, электроники и оптики (+27,5%), а также в секторе производства авиатехники, судостроения и т. д. (+20,9%). В числе отраслей, где годовые темпы сократились, – изготовление табака (-3,5%) и добыча угля (-1,4%).

Добыча полезных ископаемых в мае сократилась на 0,3% в годовом выражении, в более последовательной динамике – от месяца к месяцу – в секторе фиксируется восстановление (рост на 2,8%). Вместе с тем Росстат указывает, что прогнозы опрошенных предпринимателей из отрасли добычи полезных ископаемых стали оптимистичнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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