Зачем «Алроса» купила золотое месторождение в Магаданской области

Дегдеканское золоторудное месторождение было открыто в 1940 г., добыча началась в 1950-x. Но впоследствии его эксплуатация была признана нерентабельной. «Алроса» оценивает первоначальные инвестиции в разработку месторождения в 24 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Ее планируется начать после актуализации ТЭО, а ввод в эксплуатацию намечен на 2028 г. Ожидаемый объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 г. составит 3,3 т в год, говорится в релизе. Период отработки месторождения – до 2046 г.