Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Зачем «Алроса» купила золотое месторождение в Магаданской области

Это поможет алмазодобытчику обеспечить долгосрочное развитие компании
Георгий Бичашвили
Диверсификация бизнеса «Алросы» на другие виды полезных ископаемых – это один из способов обеспечения долгосрочного развития, по мнению руководства компании/ Илья Наймушин / РИА Новости

Золотодобывающая компания «Полюс» продала «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан», дочернему предприятию «Алросы» – «Алмазы Анабара». О сделке 1 июля сообщили пресс-службы обеих компаний. 

Сделка была закрыта 21 июня, ее сумма не раскрывается.

«Полюс» приобрел лицензию на Дегдеканское месторождение, расположенное в Тенькинском городском округе Магаданской области, в 460 км к северо-западу от Магадана, в 2005 г. Его разведанные запасы составляют 100 т золота, включая 38 т балансовых запасов по категориям С1 (разведанные) и С2 (оцененные). Содержание золота в руде – 2,2 г/т. 

Продажа месторождения связана с оптимизацией геологоразведочных активов в рамках подготовки к разработке Сухого Лога, приводит «Полюс» слова гендиректора компании Алексея Востокова. 

Сухой Лог – крупнейшее неосвоенное месторождение золота в России с запасами более 1240 т. Совместное предприятие (СП) «Полюса» и «Ростеха» получило лицензию на него в 2017 г., позднее госкорпорация вышла из проекта. В 2023 г. «Полюс» отложил разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «на фоне геополитической обстановки». График разработки месторождения компания обещала представить в этом году. 

Дегдеканское золоторудное месторождение было открыто в 1940 г., добыча началась в 1950-x. Но впоследствии его эксплуатация была признана нерентабельной. «Алроса» оценивает первоначальные инвестиции в разработку месторождения в 24 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Ее планируется начать после актуализации ТЭО, а ввод в эксплуатацию намечен на 2028 г. Ожидаемый объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 г. составит 3,3 т в год, говорится в релизе. Период отработки месторождения – до 2046 г.

Проект предусматривает строительство карьера, золотоизвлекательной фабрики, хвостохранилища, объектов инфраструктуры и энергетики, отмечается в сообщении «Алросы». Ее гендиректор Павел Маринычев (его слова приводятся в релизе) подчеркнул, что опыт компании в попутной добыче золота обеспечит «дополнительный синергетический эффект» и повысит финансовую устойчивость бизнеса. «Ведомости» направили вопросы в «Полюс» и «Алросу».

Первую лицензию на попутную добычу золота и других драгметаллов «Алмазы Анабара» получила еще в 2016 г. На компанию приходится до 11% всего производства «Алросы», или 3,9 млн карат алмазов ежегодно. Попутно это предприятие выпускает около 180 кг золота в год. Маринычев возглавлял «Алмазы Анабара» около шести лет, до перехода в головную компанию.

Диверсификация бизнеса «Алросы» на другие виды полезных ископаемых – это один из способов обеспечения долгосрочного развития компании, говорил Маринычев в интервью региональному телеканалу «Алмазный край» в 2023 г. 

«Алроса» по итогам прошлого года заработала 85,2 млрд руб. чистой прибыли, следует из отчета компании по МСФО. Это на 15% меньше по сравнению с 2022 г. Выручка за прошлый год выросла на 9% до 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб.

Помимо выпуска золота «Алроса» также осваивает два нефтегазовых месторождений в Якутии – Улугурское и Эргеджейское. Партнером компании по этим проектам станет якутский «Сахатранснефтегаз». Поисковый этап и постановку запасов на госбаланс планируется завершить в 2026 г. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2020 г. предлагал рассмотреть участие «Алросы» в разработке месторождений золота и лития из-за «сложной ситуации на рынке алмазов».

Компания диверсифицирует бизнес в условиях действия западных санкций и ожиданий по поводу долгосрочного ослабления спроса на алмазы на глобальном рынке из-за изменений предпочтений покупателей, говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. 

В декабре прошлого года Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций, в котором содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые на территории РФ, экспортируемые из России, а также на камни, ограненные в третьих странах, следует из официального заявления ЕС. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г. Месяцем позднее, в феврале 2024 г., санкционные ограничения были введены со стороны США. 

Хазанов не исключает дальнейшего роста инвестиций «Алросы» в Дегдеканское месторождение на 10–15% из-за подорожания стоимости добычного и обогатительного оборудования. Он также обращает внимание, что до 40% на этом участке приходится на низкие категории достоверности запасов – С1 и С2.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин оценивает сумму сделки по продаже Дегдекана в 3-5 млрд руб. По его словам, основной риск заключается в низком качестве руды на месторождении, что может потребовать дополнительных технологических решений. 

Проект может подорожать по ряду причин, говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Среди них – инфляция, рост цен на материалы и оборудование. Кроме того, могут сказаться колебания цен на золото, ометил он.

Мировые цены на золото находятся на исторических максимумах, с начала года его стоимость увеличилась на 12%. По данным подразделения по торговле металлами Comex Нью-Йоркской товарной биржи, в ходе торгов 21 мая стоимость металла достигла $2450 за унцию. Во втором полугодии 2024 г. цена драгметалла может достигнуть $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться до $3000, прогнозировали в апреле эксперты Citigroup. Средняя стоимость золота в 2024 г., по их данным, составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных