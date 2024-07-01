Зачем «Алроса» купила золотое месторождение в Магаданской области

Зачем «Алроса» купила золотое месторождение в Магаданской областиЭто поможет алмазодобытчику обеспечить долгосрочное развитие компании
Золотодобывающая компания «Полюс» продала «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан», дочернему предприятию «Алросы» – «Алмазы Анабара». О сделке 1 июля сообщили пресс-службы обеих компаний.
Сделка была закрыта 21 июня, ее сумма не раскрывается.
«Полюс» приобрел лицензию на Дегдеканское месторождение, расположенное в Тенькинском городском округе Магаданской области, в 460 км к северо-западу от Магадана, в 2005 г. Его разведанные запасы составляют 100 т золота, включая 38 т балансовых запасов по категориям С1 (разведанные) и С2 (оцененные). Содержание золота в руде – 2,2 г/т.
Продажа месторождения связана с оптимизацией геологоразведочных активов в рамках подготовки к разработке Сухого Лога, приводит «Полюс» слова гендиректора компании Алексея Востокова.
Сухой Лог – крупнейшее неосвоенное месторождение золота в России с запасами более 1240 т. Совместное предприятие (СП) «Полюса» и «Ростеха» получило лицензию на него в 2017 г., позднее госкорпорация вышла из проекта. В 2023 г. «Полюс» отложил разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «на фоне геополитической обстановки». График разработки месторождения компания обещала представить в этом году.
Дегдеканское золоторудное месторождение было открыто в 1940 г., добыча началась в 1950-x. Но впоследствии его эксплуатация была признана нерентабельной. «Алроса» оценивает первоначальные инвестиции в разработку месторождения в 24 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Ее планируется начать после актуализации ТЭО, а ввод в эксплуатацию намечен на 2028 г. Ожидаемый объем производства золота после выхода на проектную мощность в 2030 г. составит 3,3 т в год, говорится в релизе. Период отработки месторождения – до 2046 г.
Проект предусматривает строительство карьера, золотоизвлекательной фабрики, хвостохранилища, объектов инфраструктуры и энергетики, отмечается в сообщении «Алросы». Ее гендиректор Павел Маринычев (его слова приводятся в релизе) подчеркнул, что опыт компании в попутной добыче золота обеспечит «дополнительный синергетический эффект» и повысит финансовую устойчивость бизнеса. «Ведомости» направили вопросы в «Полюс» и «Алросу».
Первую лицензию на попутную добычу золота и других драгметаллов «Алмазы Анабара» получила еще в 2016 г. На компанию приходится до 11% всего производства «Алросы», или 3,9 млн карат алмазов ежегодно. Попутно это предприятие выпускает около 180 кг золота в год. Маринычев возглавлял «Алмазы Анабара» около шести лет, до перехода в головную компанию.
Диверсификация бизнеса «Алросы» на другие виды полезных ископаемых – это один из способов обеспечения долгосрочного развития компании, говорил Маринычев в интервью региональному телеканалу «Алмазный край» в 2023 г.
«Алроса» по итогам прошлого года заработала 85,2 млрд руб. чистой прибыли, следует из отчета компании по МСФО. Это на 15% меньше по сравнению с 2022 г. Выручка за прошлый год выросла на 9% до 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб.
Помимо выпуска золота «Алроса» также осваивает два нефтегазовых месторождений в Якутии – Улугурское и Эргеджейское. Партнером компании по этим проектам станет якутский «Сахатранснефтегаз». Поисковый этап и постановку запасов на госбаланс планируется завершить в 2026 г. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2020 г. предлагал рассмотреть участие «Алросы» в разработке месторождений золота и лития из-за «сложной ситуации на рынке алмазов».
Компания диверсифицирует бизнес в условиях действия западных санкций и ожиданий по поводу долгосрочного ослабления спроса на алмазы на глобальном рынке из-за изменений предпочтений покупателей, говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В декабре прошлого года Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций, в котором содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые на территории РФ, экспортируемые из России, а также на камни, ограненные в третьих странах, следует из официального заявления ЕС. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г. Месяцем позднее, в феврале 2024 г., санкционные ограничения были введены со стороны США.
Хазанов не исключает дальнейшего роста инвестиций «Алросы» в Дегдеканское месторождение на 10–15% из-за подорожания стоимости добычного и обогатительного оборудования. Он также обращает внимание, что до 40% на этом участке приходится на низкие категории достоверности запасов – С1 и С2.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин оценивает сумму сделки по продаже Дегдекана в 3-5 млрд руб. По его словам, основной риск заключается в низком качестве руды на месторождении, что может потребовать дополнительных технологических решений.
Проект может подорожать по ряду причин, говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Среди них – инфляция, рост цен на материалы и оборудование. Кроме того, могут сказаться колебания цен на золото, ометил он.
Мировые цены на золото находятся на исторических максимумах, с начала года его стоимость увеличилась на 12%. По данным подразделения по торговле металлами Comex Нью-Йоркской товарной биржи, в ходе торгов 21 мая стоимость металла достигла $2450 за унцию. Во втором полугодии 2024 г. цена драгметалла может достигнуть $2500 за унцию, а через 6–18 месяцев подняться до $3000, прогнозировали в апреле эксперты Citigroup. Средняя стоимость золота в 2024 г., по их данным, составит $2350 за унцию, в 2025 г. – $2875.