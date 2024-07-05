Продавцы и владельцы ПВЗ попросили Мишустина «доработать» законопроект о маркетплейсах

Продавцы и владельцы ПВЗ попросили Мишустина «доработать» законопроект о маркетплейсахИх беспокоят запрет на субсидирование скидок маркетплейсами и требование установить интроскопы
АНО по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отправить на доработку законопроект о маркетплейсах. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель организации. По собственным данным, ФОСТ – относительно небольшая структура, она объединяет около 230 селлеров и около 100 владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В нынешней версии законопроекта есть ряд параметров, которые либо не применимы к отрасли интернет-торговли, либо в перспективе привели бы к стагнации рынка, подтверждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Речь идет о проекте федерального закона № 568223-8 «О госрегулировании торговой деятельности агрегаторов информации о товарах (так официально именуются маркетплейсы. – «Ведомости») в РФ» и о внесении изменений в ФЗ «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ». Законопроект об общем регулировании всех маркетплейсов и дополнительном для тех, которые занимают более 20% рынка, был внесен в Госдуму в начале марта 2024 г., однако так и не был рассмотрен даже в первом чтении. Авторы документа – глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов (представляет Петербург) и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»). Из пояснительной записки следует, что законопроект должен восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев ПВЗ.