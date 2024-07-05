Продавцы и владельцы ПВЗ попросили Мишустина «доработать» законопроект о маркетплейсах

Речь идет о проекте федерального закона № 568223-8 «О госрегулировании торговой деятельности агрегаторов информации о товарах (так официально именуются маркетплейсы. – «Ведомости») в РФ» и о внесении изменений в ФЗ «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ». Законопроект об общем регулировании всех маркетплейсов и дополнительном для тех, которые занимают более 20% рынка, был внесен в Госдуму в начале марта 2024 г., однако так и не был рассмотрен даже в первом чтении. Авторы документа – глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов (представляет Петербург) и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»). Из пояснительной записки следует, что законопроект должен восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев ПВЗ.