Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Продавцы и владельцы ПВЗ попросили Мишустина «доработать» законопроект о маркетплейсах

Их беспокоят запрет на субсидирование скидок маркетплейсами и требование установить интроскопы
Лиана Липанова
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

АНО по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отправить на доработку законопроект о маркетплейсах. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель организации. По собственным данным, ФОСТ – относительно небольшая структура, она объединяет около 230 селлеров и около 100 владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В нынешней версии законопроекта есть ряд параметров, которые либо не применимы к отрасли интернет-торговли, либо в перспективе привели бы к стагнации рынка, подтверждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Речь идет о проекте федерального закона № 568223-8 «О госрегулировании торговой деятельности агрегаторов информации о товарах (так официально именуются маркетплейсы. – «Ведомости») в РФ» и о внесении изменений в ФЗ «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ». Законопроект об общем регулировании всех маркетплейсов и дополнительном для тех, которые занимают более 20% рынка, был внесен в Госдуму в начале марта 2024 г., однако так и не был рассмотрен даже в первом чтении. Авторы документа – глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов (представляет Петербург) и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»). Из пояснительной записки следует, что законопроект должен восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев ПВЗ.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных