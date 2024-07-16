Штрафы бизнесу за неуведомление о начале работы вырастут минимум вдвое

Кроме того, поправки предполагают увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение порядка информирования с трех до шести месяцев. Так, из-за истечения срока давности в 2021 г. было прекращено 103 из 331 дела ст. 19.7.5-1 КоАПа (или 31% от общего числа дел), в 2022 г. – 33 из 134 (25%), в 2023 г. – 32 из 158 (20%), говорится в пояснительной записке со ссылкой на судебную статистику. В ней также сказано, что из-за небольших штрафов предприниматели игнорируют требование об уведомлении и зачастую надзорный орган выявляет их после совершения ими противоправных деяний.