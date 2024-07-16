Штрафы бизнесу за неуведомление о начале работы вырастут минимум вдвое

Штрафы бизнесу за неуведомление о начале работы вырастут минимум вдвоеПравительство одобрило разработанные Роспотребнадзором поправки в КоАП после вспышки ботулизма
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанный Роспотребнадзором проект закона, который предполагает увеличение минимум в 2 раза штрафов за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии. Представитель пресс-службы Роспотребнадзора рассказал, что законопроект прошел все процедуры согласования и внесен в правительство.
Законопроект вносит поправки в статьи о сроках давности привлечения к административной ответственности (ст. 4.5 КоАПа) и денежных штрафах за нарушение порядка информирования о начале предпринимательской деятельности (ст. 19.7.5-1 КоАПа). Хотя разработка поправок началась раньше, их внесение в правительство (а после этого в Госдуму) совпадает по времени со вспышкой ботулизма в РФ. 15 июня стало известно о массовых отравлениях с подозрением на это острое инфекционное заболевание в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Заболевшие ели салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья 11 июля сообщила, что в 11 регионах страны от ботулизма пострадало 417 человек, двое из них умерло. Такого уровня вспышечной заболеваемости, по ее словам, не было с 1999 г. – тогда чуть более 180 человек отравилось вяленой рыбой.
Попова также отмечала, что разработанный службой законопроект, вносящий поправки в КоАП, позволит предотвратить подобные случаи вспышек заболеваний. Например, если бы предприятие «Локалкитчен», на котором готовилась зараженная еда, было легальным, Роспотребнадзор обнаружил бы «чрезвычайно высокий» риск нарушения правил на нем и провел бы контрольно-надзорные мероприятия, говорила она.
Согласно тексту разработанного законопроекта, штрафы за нарушение порядка информирования о начале работы бизнеса будут увеличены на уровень инфляции с момента введения действующего закона в 2010 г. (т. е. на 145%). Наказание для должностных лиц может вырасти с 3000–5000 до 7000–12 000 руб. При назначении штрафов для ИП исходят из размера штрафа для должностных лиц. Для юридических лиц штраф предлагается увеличить с 10 000–20 000 до 24 000–48 000 руб. Согласно разработанным поправкам, возрастут штрафы за предоставление недостоверных данных о предпринимательской деятельности: для юрлиц – с 20 000–30 000 до 24 000–48 000 руб., для должностных лиц – с 5000–10 000 до 7000–12 000 руб. Поправки также предусматривают увеличение размера штрафа за повторные нарушения.
Кроме того, поправки предполагают увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение порядка информирования с трех до шести месяцев. Так, из-за истечения срока давности в 2021 г. было прекращено 103 из 331 дела ст. 19.7.5-1 КоАПа (или 31% от общего числа дел), в 2022 г. – 33 из 134 (25%), в 2023 г. – 32 из 158 (20%), говорится в пояснительной записке со ссылкой на судебную статистику. В ней также сказано, что из-за небольших штрафов предприниматели игнорируют требование об уведомлении и зачастую надзорный орган выявляет их после совершения ими противоправных деяний.
«Анализ конкретных очагов групповой заболеваемости показал, что хозяйствующие субъекты, нарушения на объектах которых послужили причиной формирования очага инфекционного заболевания (отравления), не подавали уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности», – сообщает Роспотребнадзор.
Денежные штрафы вне зависимости от их размера вряд ли заставят предпринимателей предоставлять информацию о своей деятельности достоверно и своевременно, сказал «Ведомостям» судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. Например, уведомить орган о виде своей деятельности несложно, это можно сделать в том числе через МФЦ, утверждает он. В большинстве случаев предприниматель либо не проинформирован о том, что ему нужно направить уведомление в Роспотребнадзор, либо не сообщает данные специально, чтобы избежать проверок бизнеса со стороны службы, объясняет эксперт.
По его мнению, у ведомств нет проблем с нехваткой сведений о предпринимателях. В России ведутся реестры юрлиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), в которых указан вид их деятельности с помощью кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Проблема для Роспотребнадзора заключается в недостатке административного ресурса и времени для поиска предпринимателей, которые не информируют о своей деятельности, объясняет юрист. Именно поэтому служба и хочет увеличить вдвое сроки давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения, заключает он.
Российские бизнес-объединения, включая Ассоциацию компаний розничной торговли (X5 Group, «Магнит» и др.), Союз производителей пищевых ингредиентов, обсуждая проблему на том же заседании в Госдуме 11 июля, предложили снять введенный в 2022 г. мораторий на проверки организаций, поставляющих пищевую продукцию, в b2b-сегменте. Экс-управляющий директор Ozon Сергей Беляков, в частности, назвал мораторий «самой большой ошибкой», которая вводилась для поддержки бизнеса. В условиях отсутствия нужного контроля бизнес выступает уже не бенефициаром, а пострадавшей стороной, пояснил он.
На создание ресторанного бизнеса требуется минимум девять месяцев, а сервиса доставки готовой еды – 2–3 недели, считает основатель Ginza Project Вадим Лапин, также выступавший на заседании. Исполнительный директор Союза производителей пищевых ингредиентов Полина Семенова добавила, что подобные сервисы готовой еды – это «очень быстрый, легкий бизнес», при этом уровень понимания компетенций, нужных для производства продуктов питания, в этой среде «достаточно низкий».