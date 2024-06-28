Роспотребнадзор потребовал приостановить работу «Кухни на районе»

В ведомстве заявили, что пока нет подтверждения тому, что заражение ботулизмом произошло после употребления продукции «Кухни на районе». Для этого необходимы санитарно-эпидемиологические исследования, которые еще не завершены. В частности, специалисты при помощи исследований на белых мышах установят, действительно ли к заболеванию людей ботулизмом привело употребление салата лобио «Кухни на районе».