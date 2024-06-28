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Роспотребнадзор потребовал приостановить работу «Кухни на районе»

Ведомости

Роспотребнадзор потребовал приостановить работу «Кухни на районе» из-за продолжения исследований продукции сервиса после вспышки ботулизма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Мы требуем принятия мер в виде временной приостановки деятельности на срок 90 суток», – сказала представитель Роспотребнадзора в Люблинском суде Москвы.

В ведомстве заявили, что пока нет подтверждения тому, что заражение ботулизмом произошло после употребления продукции «Кухни на районе». Для этого необходимы санитарно-эпидемиологические исследования, которые еще не завершены. В частности, специалисты при помощи исследований на белых мышах установят, действительно ли к заболеванию людей ботулизмом привело употребление салата лобио «Кухни на районе».

Приостановка деятельности необходима для пресечения условий, создающих риск для жизни, пояснили в ведомстве.

По итогам заседания Люблинский районный суд Москвы приостановил работу ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») на 90 суток. «Суд постановил признать виновным ООО "Локалкитчен" по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил) и назначить ему наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток», – сказано в решении суда, передает ТАСС.

В середине июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления с подозрением на ботулизм. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К».

24 июня Роспотребнадзор сообщил, что из стационаров выписали 149 человек. В тот же день стало известно о первом смертельном случае от ботулизма в результате отравления. В Костроме умер 21-летний молодой человек, заразившийся во время поездки в Нижний Новгород. Роспотребнадзор изъял почти 200 т продукции из-за массового отравления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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