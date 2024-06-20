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Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн продукции из-за массового отравления

Ведомости

Роспотребнадзор изъял около 200 т продукции, которая вызвала ботулизм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Почти 200 тонн опасной продукции изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены», – сказано в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что было проведено более 3000 исследований. В остатках готовой продукции лаборатории ведомства выявили ботулинический токсин.

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Более 120 человек госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом ботулизм. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К» – еду готовили в антисанитарных условиях. Роспотребнадзор открыл единую горячую линию для пострадавших.

По делу о массовом отравлении задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова, коммерческий директор ООО «Савон-К» Владимир Шин и повар этого предприятия Карим Норматов. Суд отправил первых троих под домашний арест, Норматова арестовали до 15 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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