Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн продукции из-за массового отравления

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Более 120 человек госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом ботулизм. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К» – еду готовили в антисанитарных условиях. Роспотребнадзор открыл единую горячую линию для пострадавших.