Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн продукции из-за массового отравления
Роспотребнадзор изъял около 200 т продукции, которая вызвала ботулизм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Почти 200 тонн опасной продукции изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены», – сказано в сообщении.
Роспотребнадзор отмечает, что было проведено более 3000 исследований. В остатках готовой продукции лаборатории ведомства выявили ботулинический токсин.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Более 120 человек госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом ботулизм. Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К» – еду готовили в антисанитарных условиях. Роспотребнадзор открыл единую горячую линию для пострадавших.
По делу о массовом отравлении задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова, коммерческий директор ООО «Савон-К» Владимир Шин и повар этого предприятия Карим Норматов. Суд отправил первых троих под домашний арест, Норматова арестовали до 15 августа.