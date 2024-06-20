Роспотребнадзор: из больниц выписали 15 заразившихся ботулизмом

О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным СК на 18 июня, в Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации. В Нижегородской области госпитализированы 16 человек, сообщили в региональном минздраве.