Роспотребнадзор: из больниц выписали 15 заразившихся ботулизмом
Из больниц выписаны 15 пациентов, у которых был диагностирован ботулизм. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Уточняется, что в Москве выписаны 14 человек, еще один – в Нижегородской области.
О массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. По данным СК на 18 июня, в Москве признаки заболевания выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации. В Нижегородской области госпитализированы 16 человек, сообщили в региональном минздраве.
Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Еду готовили в антисанитарных условиях. Роспотребнадзор открыл единую горячую линию для пострадавших.
По делу о массовом отравлении были задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества компании Елена Машкова, коммерческий директор ООО «Савон-К» Владимир Шин и повар этого предприятия Карим Норматов. Первых троих суд отправил под домашний арест. Норматова арестовали до 15 августа.