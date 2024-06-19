Суд арестовал повара Норматова по делу о заражении ботулизмом

По версии следствия, повар и иные фигуранты, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые сбыли через сервис доставки «Самокат» неограниченному кругу лиц. В результате более 120 человек были госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья с диагнозом «ботулизм», отметили в пресс-службе. По данным Следственного комитета России (СКР) на 18 июня, схожие признаки отравления были выявлены в Татарстане у 10 человек, а в Нижегородской области – у 14 граждан.