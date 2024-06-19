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Суд арестовал повара Норматова по делу о заражении ботулизмом

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте повара предприятия «Савон-К», гражданина Таджикистана Карима Норматова в рамках уголовного дела о массовом отравлении фасолью и заражении ботулизмом. Он пробудет в СИЗО до 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Норматов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, повар и иные фигуранты, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые сбыли через сервис доставки «Самокат» неограниченному кругу лиц. В результате более 120 человек были госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья с диагнозом «ботулизм», отметили в пресс-службе. По данным Следственного комитета России (СКР) на 18 июня, схожие признаки отравления были выявлены в Татарстане у 10 человек, а в Нижегородской области – у 14 граждан.

Роспотребнадзор накануне подтвердил, что источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Из картотеки Замоскворецкого суда Москвы следует, что следствие также направило ходатайство об аресте руководителя компании по производству фасоли «Савон-К» Владимира Шина, гендиректора «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антона Лозина и его подчиненной, главы отдела качества Елены Машковой. Все фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Шину также вменяется организация незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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