Суд арестовал повара Норматова по делу о заражении ботулизмом
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте повара предприятия «Савон-К», гражданина Таджикистана Карима Норматова в рамках уголовного дела о массовом отравлении фасолью и заражении ботулизмом. Он пробудет в СИЗО до 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Норматов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По версии следствия, повар и иные фигуранты, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые сбыли через сервис доставки «Самокат» неограниченному кругу лиц. В результате более 120 человек были госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья с диагнозом «ботулизм», отметили в пресс-службе. По данным Следственного комитета России (СКР) на 18 июня, схожие признаки отравления были выявлены в Татарстане у 10 человек, а в Нижегородской области – у 14 граждан.
Роспотребнадзор накануне подтвердил, что источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Из картотеки Замоскворецкого суда Москвы следует, что следствие также направило ходатайство об аресте руководителя компании по производству фасоли «Савон-К» Владимира Шина, гендиректора «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антона Лозина и его подчиненной, главы отдела качества Елены Машковой. Все фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Шину также вменяется организация незаконной миграции (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).