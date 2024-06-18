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Роспотребнадзор: вызвавшая ботулизм еда готовилась в антисанитарных условиях

Ведомости

Предприятие по производству фасоли работало рядом со свалками отходов и нарушением всех требований и норм, в результате чего произошли случаи заражения ботулизмом в Москве, Татарстане, Московской и Нижегородской областях. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еда готовилась в антисанитарных условиях, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки.

Более 172 т опасной продукции изъято из оборота, отметили в Роспотребнадзоре. Во взаимодействии с органами МВД в регионах проведены мероприятия более чем по 1600 адресам, в том числе выявлены лица с симптомами заболевания.

«Отобрано более 370 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 2800 исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», – сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее 18 июня председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлениях граждан в производство главного следственного управления ведомства. По данным СКР, в Москве признаки отравления выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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