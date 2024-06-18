Роспотребнадзор: вызвавшая ботулизм еда готовилась в антисанитарных условиях

Ранее 18 июня председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлениях граждан в производство главного следственного управления ведомства. По данным СКР, в Москве признаки отравления выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек.