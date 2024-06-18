Роспотребнадзор: вызвавшая ботулизм еда готовилась в антисанитарных условиях
Предприятие по производству фасоли работало рядом со свалками отходов и нарушением всех требований и норм, в результате чего произошли случаи заражения ботулизмом в Москве, Татарстане, Московской и Нижегородской областях. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Источником заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его изготовители – московские ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К». Еда готовилась в антисанитарных условиях, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки.
Более 172 т опасной продукции изъято из оборота, отметили в Роспотребнадзоре. Во взаимодействии с органами МВД в регионах проведены мероприятия более чем по 1600 адресам, в том числе выявлены лица с симптомами заболевания.
«Отобрано более 370 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. Проведено более 2800 исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», – сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее 18 июня председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлениях граждан в производство главного следственного управления ведомства. По данным СКР, в Москве признаки отравления выявлены у более 100 человек, в Татарстане – у 10 человек, восемь из которых находятся в реанимации, а в Нижегородской области госпитализированы 14 человек.